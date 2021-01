La ricetta per la piadina fatta in casa è comoda e molto utile. Potete utilizzarla per degli eventi speciali o anche per dei pranzi in famiglia.

Piadina fatta in casa senza strutto

La ricetta per la piadina fatta in casa è comoda e molto utile. Potete utilizzarla per degli eventi speciali o anche per dei pranzi in famiglia. Un piatto che non stanca mai e che è sempre utile in cucina, potete farcirla come preferite oppure utilizzarla al post del pane per accompagnare il pasto. Vediamo insieme la preparazione

Ingredienti

500 gr. di Farina

15 gr. di sale

170 gr. di Acqua

80 gr. di Olio evo

1 cucchiaino e mezzo di Bicarbonato di sodio

La preparazione della piadina è veramente molto semplice e veloce. Una ricetta che può preparare anche chi è alle prime armi. Iniziate prendendo un contenitore e aggiungendo uno alla volta gli ingredienti, quindi impastate energicamente per una decina di minuti almeno. Poi quando l’impasto della piadina sarà ben compatto, copritelo con della pellicola e lasciatelo riposare una trentina di minuti. Nel frattempo continuate la preparazione con il condimento, quindi tagliate i pomodori, pulite l’insalata, preparate l’affettato e tagliate il formaggio. Se volete utilizzare la mozzarella, tagliatela in un piatto e lasciatela scolare per qualche minuto così inizierà a perdere l’eccesso di latte.

Dopo trenta minuti allungate l’impasto della piadina e dividetelo in più pezzi, stendete ogni pezzetto con il mattarello per dargli una forma più precisa. La pasta in eccesso rimettetela nell’impasto di volta in volta.

Quando la piadina avrà la forma giusta cuocetela in padella per due minuti e poi farcitela vostro gradimento. Veramente una ricetta facile e veloce da utilizzare anche tutti i giorni. Potete farcirla con delle verdure grigliate, come le melanzane o le zucchine, uno stracchino o della mozzarella e dei pomodori secchi. Oppure la classica ricetta romagnola con squacquerone e prosciutto crudo.

La piadina può essere utilizzata sia come piatto unico sia come antipasto o spuntino. Buon appetito, ci vediamo alla prossima ricetta