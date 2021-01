Condividi su

Costine di maiale al forno con patate

Le costine di maiale al forno con patate sono una ricetta veramente gustosa, facile e rapida da preparare. Un’ottima idea per un pranzo della domenica abbastanza leggero, ma saporito. Vediamo insieme la ricetta

Ingredienti

1.4 kg di costine di maiale

1 kg di patate

Paprika dolce

Paprika piccante

Sale fino q.b.

Pepe nero q.b.

6-7 cucchiai di olio evo

Per preparare le costine di maiale al forno con patate iniziamo mettendo a marinare e insaporire in un contenitore capiente le costine, quindi aggiungete l’olio extravergine di oliva, la paprika, il sale, il pepe e mescolate bene. Mettete in frigo per circa 30 minuti e lasciate insaporire. La ricetta è veramente molto facile e veloce da preparare quindi è utile se non sapete cosa fare per una cena o un evento speciale.

Intanto sbucciate le patate, tagliatele e sciacquatele con l’acqua corrente fredda, poi asciugatele in un canovaccio pulito o con la carta assorbente da cucina e infine aggiungetele al contenitore con le costine di maiale. Mescolate bene per insaporire.

Trasferite le costine di maiale con patate in una teglia da forno e infornate nel forno caldo preriscaldato a 200°. Lasciate cuocere per circa 30-40 minuti e poi passate gli ultimi minuti al grill. Sfornate e mangiate subito queste deliziose costine di maiale con patate. Potete accompagnare questo piatto anche con una semplice insalata mista, per mantenervi leggeri oppure con delle verdure al forno: zucchine, peperoni, melanzane e patate. Provate questa ricetta anche in occasioni in cui avete molti ospiti a cena oppure per qualche ricorrenza speciale. Vedrete che non ci saranno avanzi e che farete un figurone con poco. Buon appetito, ci vediamo alla prossima ricetta