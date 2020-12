L’insalata greca è un piatto perfetto per queste giornate calde. Leggera e bilanciata, rinfresca e non appesantisce, ma soprattutto è veramente appetitosa.

Insalata greca

L’insalata greca è un piatto perfetto per queste giornate calde. Leggera e bilanciata, rinfresca e non appesantisce, ma soprattutto è veramente appetitosa. Potete utilizzare questa ricetta anche all’interno di aperitivi a buffet oppure come antipasto se lo gradite. Sicuramente come piatto unico in estate è veramente delizioso. Vediamo insieme la preparazione

Ingredienti

250 g di feta

20 olive nere

1 pomodoro grande per insalate

1 cetriolo grande

1 cipolla

Origano secco

Sale fino q.b.

Olio evo q.b.

La preparazione dell’insalata greca è veramente molto rapida e semplice, iniziate quindi lavando e pulendo tutte le verdure. Togliete quindi i semi interni dai peperoni e poi asciugate bene le verdure. Tagliate il pomodoro a pezzetti, tagliate la cipolla a fettine – e se gradite mettetela in acqua per qualche minuto – poi tagliate il cetriolo – se gradite togliete i semi e mettete in acqua e sale per ridurre il livello di amaro – e infine snocciolate e tagliate le olive nere, oppure mettetele intere in base a come vi piace di più l’insalata greca.

Mettete tutte le verdure in un contenitore capiente e mescolate bene, aggiungete olio extravergine di oliva, sale e origano poi la feta – a meno che non preferite servirla a parte in un piatto sempre condita con olio e origano – e mescolate bene l’insalata greca.

Se lo gradite potete anche tagliare un peperone crudo per dare più sapore all’insalata. Poi servite subito. Questa ricetta è veramente speciale e perfetta per le giornate estive, aiuta a rimanere idratati ed è molto fresca. Potete prepararla all’ultimo momento, perché la ricetta dell’insalata greca è facile e veloce e poi gustarla subito, è comoda anche come pranzo al sacco sia al mare che in ufficio. Accompagnatela con dei crostini di pane e un filo di olio extravergine di oliva e vedrete che delizia. Provatela assolutamente. Buon appetito, ci vediamo alla prossima ricetta