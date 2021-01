La torta salata con carciofi pancetta e gorgonzola è una ricetta comoda e veloce da preparare. Potete utilizzarla come piatto unico, oppure come antipasto

La torta salata con carciofi pancetta e gorgonzola è una ricetta comoda e veloce da preparare. Potete utilizzarla come piatto unico, oppure come antipasto o all’interno di un buffet per cene e aperitivi. Vediamo insieme la ricetta

Ingredienti

2 dischi di pasta brisè

3 carciofi grandi

90 gr. di gorgonzola (consiglierei dolce)

200 gr. di scamorza

50 gr. di parmigiano reggiano grattugiato

100 gr. di pancetta affumicata a cubetti

Olio extravergine d’oliva q.b.

Sale q.b.

Prezzemolo

1 cipollotto (o un pezzetto di cipolla)

Per preparare la torta salata con carciofi pancetta e gorgonzola iniziamo tagliando la cipolla e il prezzemolo. Pulite i carciofi e tagliateli finemente. Prendete una padella con un filo di olio extravergine di oliva e mettete a scaldare, poi aggiungete il cipollotto o la cipolla e il prezzemolo. Lasciate cuocere qualche minuto poi aggiungete i carciofi e lasciate cuocere.

Nel frattempo continuate la preparazione della torta salata con carciofi pancetta e gorgonzola: tagliate la mozzarella, rompete l’uovo separando l’albume dal tuorlo, grattugiate il parmigiano e tagliate il gorgonzola, infine iniziate a mettere nella teglia la pasta brisè.

Spegnete sotto i carciofi e inseriteli nella teglia, aggiungete il gorgonzola, la mozzarella, la pancetta e il parmigiano reggiano. Coprite con la seconda sfoglia e togliete la pasta in eccesso. Spalmate con un pennellino l’uovo sulla sfoglia e bucate con una forchetta per fa uscire l’aria in cottura.

Infornate la torta salata per mezz’ora nel forno a 180° statico preriscaldato. Quando la torta salata sarà pronta, sfornate e lasciate raffreddare per una decina di minuti, poi servitela.

Assaggiate questa torta salata con carciofi pancetta e gorgonzola e vedrete che non ve ne pentirete. Potete utilizzare questa ricetta come preferite e cambiare anche la farcitura interna se ad esempio non gradite un ingrediente in particolare, però vedrete che se preparate la torta rustica non ci saranno avanzi. Una ricetta comoda anche quando volete contribuire con l’organizzazione di una cena o di un evento. Buon appetito, ci vediamo alla prossima ricetta