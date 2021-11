Lo spezzatino al sugo con piselli è una ricetta tradizionale e classica. Si può utilizzare per ogni occasione, anche un semplice pranzo un famiglia.

Lo spezzatino al sugo con piselli è una ricetta tradizionale e classica. Si può utilizzare per ogni occasione, anche un semplice pranzo della domenica in famiglia. La ricetta è facile e abbastanza veloce da preparare, vediamola insieme

Ingredienti

Bocconcini di vitello: 600gr

Salsa di pomodoro: 250 ml

Piselli surgelati o in scatola: 300 gr.

Vino bianco secco: mezzo bicchiere

Mezza cipolla

1 gambo di sedano

1 carota

Peperoncino a piacere

Sale q.b.

Farina di tipo 00

Olio evo q.b.

Per preparare lo spezzatino al sugo con i piselli iniziamo dalla preparazione del brodo di carne: quindi se non avete voglia di prepararlo mettete un pentolino sul fuoco con l’acqua e aggiungete il dado per il brodo e poi portate ad ebollizione. Se invece avete voglia di preparare il brodo mettete le verdure (sedano, pomodori, carota e cipolla) lasciate soffriggere, poi aggiungete la carne e coprite con l’acqua. Quando il brodo sarà pronto passatelo con il colino.

Nel frattempo continuate la preparazione dello spezzatino al sugo quindi tagliate la cipolla, il sedano e la carota e mettete in un tegame con un filo di olio extravergine di oliva. Fate soffriggere qualche minuto e poi infarinate la carne e aggiungetela in tegame. Lasciate cuocere due minuti per lato e poi alzate la fiamma e sfumate con del vino bianco. Continuate la preparazione dello spezzatino al sugo.

Evaporato il vino bianco, aggiungete il brodo fino a coprire tutta la carne e lasciate cuocere per circa venti minuti, quando il brodo si sarà asciugato, aggiungete la salsa di pomodoro e lasciate cuocere a fiamma dolce per circa 50 minuti. Quando la salsa si sarà ristretta e la carne sarà tenera, regolate di sale e lo spezzatino al sugo sarà pronto.

Provate questa ricetta per un pranzo della domenica in famiglia, oppure se avete ospiti. Lo spezzatino al sugo è un piatto veramente appetitoso e unico, vedrete che la scarpetta sarà d’obbligo e che non ci saranno avanzi nei piatti. Buon appetito, ci vediamo alla prossima ricetta