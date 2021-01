Condividi su

Patate ripiene di lenticchie e cotechino

Le patate ripiene di lenticchie e cotechino sono una ricetta veramente originale, forse un po’ fuori stagione in questo periodo, ma almeno c’è tempo per provare la ricetta ed arrivare pronti a Capodanno. Vediamo insieme la preparazione

Ingredienti

150 g di lenticchie

6 patate grandi

1 cotechino o zampone

1 costa di sedano

1 carota piccola

1 pezzetto di cipolla

1 spicchietto d’aglio

Sale fino q.b.

Olio evo q.b.

Per preparare le patate ripiene di lenticchie e cotechino iniziamo mettendo le lenticchie in acqua, se utilizzate le lenticchie secche. Poi scolate e sciacquate le lenticchie sotto l’acqua fredda. Tagliate il sedano, la carote e la cipolla. Prendete un tegame e aggiungete il preparato del soffritto e due cucchiai di olio extravergine di oliva. Dopo qualche minuto aggiungete le lenticchie al soffritto, mescolate bene e poi aggiungete dell’acqua calda. Lasciate cuocere le lenticchie per circa 45 minuti.

Intanto mettete a bollire le patate, delle patate ripiene di lenticchie e cotechino, e cuocete anche il cotechino per circa 25 minuti.

Passati 25 minuti, quindi togliete il cotechino dall’acqua, tagliate la busta e fate scolare il grasso. A questo punto le lenticchie saranno cotte, allora spegnete e tenete da parte. Scolate le patate e sbucciate, poi tagliatele a metà.

Svuotate le patate, per fare le patate ripiene di lenticchie e cotechino, e poi lasciatele cuocere in forno per circa 25 minuti nel forno riscaldato a 250° statico. Poi togliete le patate dal forno, farcitele con lenticchie e cotechino e infornate per altri cinque minuti.

Ecco che le patate ripiene sono pronte per essere servite. Anche se non è la ricetta perfetta per Ferragosto, provate ed esercitatevi in questi giorni di vacanza in cui magari avete più tempo per dilettarvi in cucina, così arrivate pronti a Capodanno. Buon appetito, ci vediamo alla prossima ricetta