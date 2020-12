Condividi su

Scamorza alla pizzaiola

La scamorza alla pizzaiola è una ricetta veramente appetitosa e gustosa, è comoda e rapida da preparare. Vedrete che questa ricetta vi salverà quando tornate a casa tardi dall’ufficio o quando avete voglia di preparare qualcosa di rapido, ma gustoso. Anche in vacanza questa ricetta è veramente comoda di ritorno dal mare. Vediamo insieme la preparazione:

Ingredienti

350 g di scamorza affumicata

500 ml di salsa di pomodoro

Origano q.b.

Sale fino q.b.

Olio evo

1 spicchietto d’aglio

La ricetta per preparare la scamorza alla pizzaiola è veramente molto rapida e semplice, iniziate mettendo un filo di olio extravergine in padella con uno spicchio di aglio e facendolo rosolare per qualche minuto. Poi versate la salsa di pomodoro, rimuovete l’aglio e aggiungete sale e origano. Lasciate cuocere per almeno un quarto d’ora il sugo senza coprire per far ridurre un po’ la salsa.

Intanto tagliate la scamorza a fettine spesse di circa un centimetro e lasciate scolare, se necessario, l’eccesso di latte e acqua, poi aggiungetela in padella insieme al sugo senza sovrapporle. Lasciate cuocere la scamorza alla pizzaiola per 3-4 minuti e poi spegnete. Aggiungete l’origano e servite questa deliziosa ricetta.

Assaggiate la scamorza alla pizzaiola e vedrete che non vi stancherete mai di questa ricetta. Potete utilizzarla come piatto unico oppure come antipasto, se siete in vacanza questa ricetta è veramente comoda e veloce. Quando rientrate dal mare basta solo comprare una buona mozzarella fresca e la ricetta si prepara da sè. Il piatto si può accompagnare con un’insalata leggera oppure con delle verdure ripassate al forno o in padella. Sicuramente non deve mancare del buon pane fresco con cui accompagnare il piatto. Vedrete che questa semplice scamorza piacerà a tutti, un modo veramente rapido e semplice per servire una cena ricca di gusto. Buon appetito, ci vediamo alla prossima ricetta