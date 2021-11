Condividi su

Pasta con fave pecorino e guanciale

La pasta con fave pecorino e guanciale è una ricetta veramente deliziosa, gustosa e facile da preparare. Un primo piatto che lascerà tutti a bocca aperta e che certamente non avanzerà. Vediamo insieme la ricetta

Ingredienti

320 g di pasta

250 g di fave sgusciate

150 g di guanciale

100 g di pecorino romano

1 pezzetto di cipolla

Olio evo q.b.

Sale fino q.b.

Pepe nero macinato q.b.

Iniziamo la preparazione della pasta con fave pecorino e guanciale portando sul fuoco una pentola piena d’acqua. Intanto sgusciate le fave e quando l’acqua sarà arrivata ad ebollizione, fatele cuocere in acqua per tre minuti. Nel mentre tagliate il guanciale a listarelle e mettetelo in una padella con un filo di olio extravergine di oliva ad abbrustolire. Togliete le fave con una schiumarola e se l’acqua bolle, la stessa in cui avete cotto le fave, aggiungete il sale e la pasta.

Intanto aspettate che le fave si raffreddino e poi tagliate la cipolla e aggiungetela in padella con il guanciale. Prendete le fave e trasferitele nel bicchiere del minipimer, aggiungete due cucchiai di pecorino romani e frullate tutto. Ancora qualche passaggio e la pasta con fave pecorino e guanciale sarà pronta.

Aggiungete le fave in padella con il guanciale e la cipolla e lasciate cuocere. Quando mancheranno pochi minuti rispetto al tempo di cottura indicato sulla confezione della pasta, scolate la pasta e aggiungetela in padella. Amalgamate la pasta con fave pecorino e guanciale e aggiungete del pecorino romano, mescolate e poi servite questo piatto delizioso.

Potete utilizzare questo piatto sia per un pranzo o una cena di tutti i giorni oppure per un evento in famiglia o perché no nel menù di ferragosto. Questa ricetta è veramente appetitosa e originale, vedrete che piacerà a tutti e che non ci saranno avanzi. Questa ricetta è veramente deliziosa. Buon appetito, ci vediamo alla prossima ricetta