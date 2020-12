Condividi su

Penne con porcini pancetta e panna

Le penne con porcini pancetta e panna sono un primo originale e pieno di sapore, un piatto ricco da utilizzare sia per un pasto quotidiano che per un’occasione speciale, una cena tra amici o parenti. Vediamo insieme la ricetta

Ingredienti

320 g di penne

2 patate medie

1 pezzetto di cipolla

200 g di pancetta a cubetti affumicata

200 g di porcini (anche surgelati)

2-3 cucchiai di panna

40 g di parmigiano reggiano grattugiato

Pepe nero macinato q.b.

Sale fino q.b.

1 ciuffo di prezzemolo

1 spicchietto d’aglio

Olio evo q.b.

Per preparare le penne con porcini pancetta e panna iniziate sbucciando le patate e tagliandole a cubetti, poi sbollentate in acqua per una decina di minuti. Scolate e mettete in un tegame un filo di olio extravergine di oliva, aggiungete la cipolla e l’aglio e fate rosolare i funghi porcini. Aggiungete le patate ai funghi porcini e una tazzina di acqua, lasciate cuocere per una decina di minuti a fiamma bassa.

Intanto continuate la preparazione delle penne con porcini pancetta e panna mettendo ad abbrustolire la pancetta in un padellino con un filo di olio. Quando l’acqua per la pasta sarà arrivata ad ebollizione, mettete le penne e poi scolate qualche minuto prima rispetto al tempo di cottura indicato sulla confezione. Unite la panna ai funghi in padella e mescolate, poi aggiungete anche la pancetta ed ecco che il condimento per le penne con porcini e pancetta è pronto.

Quando le penne saranno cotte aggiungetele in padella con il condimento, mescolate bene per far insaporire e poi ecco che la pasta è pronta per essere servita e per essere assaggiate. Potete utilizzare questo piatto in ogni occasione, la ricetta è semplice e molto veloce da preparare però vi garantisce un ottimo risultato, veramente appetitoso. Un piatto utile anche per chi è alle prime armi in cucina e non sa da dove iniziare. Buon appetito, ci vediamo alla prossima ricetta