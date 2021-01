Questa ricetta di carbonara di zucchine è veramente originale e appetitosa. Una ricetta da utilizzare in ogni occasione, anche per tutti i giorni

Carbonara di zucchine

Questa ricetta di carbonara di zucchine è veramente originale e appetitosa. Una ricetta da utilizzare sia per le cene di tutti i giorni che per eventi speciali. Anche come monoporzione negli aperitivi. Vediamo insieme la ricetta

Ingredienti

320 g di spaghetti

1 zucchina grande

180 g di guanciale

4 uova (3 intere ed 1 tuorlo)

50 g di parmigiano reggiano (o pecorino romano)

1/2 cipolla piccola

Sale fino q.b.

Pepe nero macinato q.b.

Iniziamo la preparazione della carbonara di zucchine mettendo una pentola d’acqua sul fuoco, dove andrete a cuocere la pasta non appena l’acqua sarà arrivata ad ebollizione. Intanto continuate la preparazione e quindi tagliate il guanciale, rimuovete la cotenna e poi tagliate a listarelle. Mettete cotenna e guanciale in padella e fate abbrustolire a fiamma media. Poi lavate bene e tagliate una zucchina, asciugatela e poi aggiungetela in padella. Fate cuocere per qualche minuto il condimento della carbonara di zucchine.

Rompete le uova, aggiungete il parmigiano, il sale e un po’ di pepe e poi sbattete con una forchetta o con la frusta. Quando l’acqua sarà arrivata ad ebollizione, aggiungete la pasta per la carbonara di zucchine e lasciate cuocere qualche minuto meno rispetto al tempo di cottura indicato sulla confezione. Poi scolate la pasta e trasferite in padella, aggiungete un mestolo di acqua di cottura, poi aggiungete il composto di uova e zucchine e mescolate velocemente in modo da non far rimanere il composto della carbonara di zucchine sul fondo caldo della padella. Quando avete amalgamato la pasta, servite immediatamente nei piatti.

Assaggiate la carbonara di zucchine e vedrete che piatto pieno di gusto. Potete utilizzare questa ricetta veramente come meglio gradite, un piatto semplice però allo stesso tempo ricco di gusto e appetitoso. Provate questa preparazione e vedrete che gran risultato. Buon appetito, ci vediamo alla prossima ricetta