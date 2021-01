Condividi su

Pasta e lenticchie con salsiccia e funghi misti

Se avete voglia di ricette originali e particolari questa ricetta di pasta e lenticchie con salsiccia e funghi misti è ciò che stavate cercando. La preparazione è molto facile e veloce e il risultato straordinario è garantito. Vediamo insieme la ricetta

Ingredienti

320 g di pasta

150 g di lenticchie secche

2 salsicce medie

250 g di funghi misti surgelati

1 cucchiaio di salsa di pomodoro

1 gambo di sedano

1 spicchio d’aglio

1 pezzetto di cipolla

1 carota piccola

Sale fino q.b.

Olio evo q.b.

Per preparare la pasta e lenticchie con salsiccia e funghi misti iniziate mettendo le lenticchie secche qualche ora prima in acqua fredda, poi scolate e sciacquate con attenzione. A questo punto iniziamo a preparare il soffritto per la pasta e lenticchie: tagliate il sedano, la carota e la cipolla e in un tegame mettete un filo di olio extravergine di oliva e il preparato per il soffritto.

Dopo qualche minuto aggiungete il pomodoro e le lenticchie al soffritto, della pasta e lenticchie con salsiccia e funghi misti. Aggiungete anche l’acqua e fate cuocere per circa 45 minuti. Intanto spezzettate la salsiccia e mettetela a rosolare in padella con un filo di olio extravergine di oliva e uno spicchio di aglio. Dopo che la salsiccia ha rosolato per circa 10 minuti, aggiungete anche i funghi misti e lasciate cuocere il tutto. Quando poi le lenticchie saranno pronte, aggiungetele in padella insieme alla salsiccia e ai funghi misti. Ed ecco che il condimento per la pasta è pronto.

Mettete a cuocere la pasta, per la pasta e lenticchie con salsiccia e funghi misti, nel brodo delle lenticchie e quando mancherà qualche minuto rispetto al tempo di cottura indicato sulla confezione, toglietela e aggiungete al condimento in padella.

Fate insaporire la pasta mescolando frequentemente e poi spegnete e servite nei piatti. Assaggiate questa ricetta originale e saporita, non ve ne pentirete. Buon appetito, ci vediamo alla prossima ricetta.