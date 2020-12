Condividi su

Zuppa di fagioli cipolle e zafferano

La zuppa di fagioli cipolle e zafferano è una ricetta veramente deliziosa, potete provarla d’inverno quando fa freddo e rientrate tardi dall’ufficio, ma anche in estate lasciandola raffreddare e magari accompagnandola con dei crostini di pane. Se gradite potete anche provare ad aggiungere altri ingredienti o altre spezie. Vediamo insieme la ricetta

Ingredienti

1 vasetto da 570 g di fagioli cannellini precotti (300 g se usate i secchi)

2 cipolle ramate piccole

1 bustina di zafferano

Sale fino q.b.

3 cucchiai di olio evo

Peperoncino piccante (Facoltativo)

Per preparare la zuppa di fagioli cipolle e zafferano iniziamo mettendo dell’olio extravergine di oliva in un tegame, quindi poi aggiungete le cipolle e lasciate cuocere per una decina di minuti a fiamma dolce, mescolando di frequente. Dopo una decina di minuti aggiungete anche i fagioli, dopo averli scolati bene, e lasciate cuocere il tutto per circa 5 minuti mescolando spesso.

A questo punto sciogliete una bustina di zafferano in acqua e poi versatela insieme alle cipolle e ai fagioli. Se gradite al posto dello zafferano potete utilizzare la curcuma oppure il curry, sempre sciogliendoli in acqua. A questo punto lasciate cuocere la zuppa di fagioli cipolle e zafferano per qualche minuto, circa 15, con il coperchio.

Poi quando la zuppa si sarà un po’ ristretta, spegnete la fiamma e lasciatela raffreddare per qualche minuto. Infine assaggiate questa deliziosa ricetta. Anche se apparentemente fuori stagione questa ricetta è comoda anche in estate, se volete preparare qualcosa di originale e poco scontato. Basterà far raffreddare la zuppa dopo la preparazione e accompagnarla con delle frise bagnate oppure dei crostini di pane con un filo di olio extravergine di oliva. Se lo gradite al posto dello zafferano, poi, potete utilizzare la curcuma e il curry per dare più sapore alla zuppa. Buon appetito, ci vediamo alla prossima ricetta