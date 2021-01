Condividi su

Carote gratinate

La ricetta delle carote gratinate è molto utile soprattutto nei giorni di grande caldo e di estate. Una ricetta facile e veloce da preparare che potete utilizzare come contorno, come piatto unico o in qualsiasi modo vi piaccia. Vediamo insieme la preparazione

Ingredienti

6 carote grandi

4-5 cucchiai di olio evo

60 g di parmigiano reggiano grattugiato

Sale fino q.b.

Peperoncino piccante macinato q.b.

Origano (facoltativo)

Iniziamo la preparazione delle carote gratinate sbucciando le carote e tagliandole abbastanza sottili e omogenee tra loro. Poi sbollentatele in acqua salata per circa 5 minuti e infine asciugatele bene in un canovaccio asciutto e pulito. Quando poi saranno ben asciutte mettete in un contenitore e aggiungete, sale, olio e peperoncino. Mescolate e poi continuate la preparazione delle carote gratinate.

Aggiungete il pangrattato alle carote e mescolate ancora. Mettete la carta forno su una leccarda del forno e disponete tutte le carote in modo da non farle sovrapporle. Infornate le carote gratinate nel forno preriscaldato statico per 10 minuti a 200°. Passati dieci minuti, lasciate cuocere ancora con il grill per qualche minuto e poi a fine cottura sfornate e servite le carote gratinate ancora calde, oppure se preferite attendete una decina di minuti che si raffreddino e poi servitele.

Potete utilizzare questa ricetta sia come piatto unico, sia come base per altre ricette oppure come contorno. Potete accompagnare il piatto con del formaggio fresco o del salmone bollito o al forno e vedrete che spettacolo. Le carote sono veramente deliziose gratinate e poi in estate aiutano l’abbronzatura, quindi è proprio arrivato il momento di provare questa semplice ricetta. Potete anche utilizzare questa ricetta per uno sfizioso antipasto, dopo aver sfornato le carote avvolgetele come degli involtini e servitele in un piattino, una ricetta facile ma veramente di effetto.

Buon appetito, ci vediamo alla prossima ricetta