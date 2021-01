Condividi su

Gateau di zucchine crude

Il gateau di zucchine crude è veramente una ricetta appetitosa, comoda e veloce da preparare. Una variante del classico gateau di patate, vedrete che questa ricetta vi lascerà a bocca aperta. Potete utilizzare la ricetta sia come piatto unico che come antipasto. Vediamo insieme la preparazione

Ingredienti

1,2 kg di zucchine

600 g di patate

200 g di stracchino

50 g di parmigiano reggiano grattugiato

Pangrattato

1 uovo

Sale fino q.b.

Olio evo q.b.

Per preparare il gateau di zucchine crude iniziate lavando le patate e mettendole a bollire in una pentola capiente. Lasciate cuocere per circa 30 minuti le patate e intanto lavate e asciugate bene le zucchine e poi rimuovete le estremità e grattugiatele in un canovaccio. Infine strizzate bene le zucchine; poi trasferite le zucchine in un contenitore capiente e quando le patate saranno pronte aggiungete alle zucchine.

Continuate la preparazione del gateau di zucchine crude schiacciando le patate, aggiungendo l’uovo, il parmigiano reggiano, il sale, lo stracchino e mescolando bene. Mettete l’olio extravergine di oliva in una teglia e poi trasferite il composto del gateau di zucchine crude cercando di distribuirlo in modo omogeneo all’interno della teglia. Continuate la preparazione quindi aggiungete il pangrattato e poi un filo di olio extravergine di oliva.

Infornate il gateau di zucchine crude nel forno statico preriscaldato a 200° per circa 30 minuti, poi lasciate ancora nel forno spento con lo sportello aperto e fate raffreddare. Passata mezz’ora servite il gateau di zucchine crude, potete utilizzare questa ricetta sia come piatto unico sia come antipasto. Fate delle miniporzioni di assaggio e le servite come antipasto, oppure utilizzate questa ricetta all’interno di un buffet per una cena o un evento speciale. Potete anche provare questa ricetta in questa settimana di ferragosto, vedrete che delizia. Buon appetito, ci vediamo alla prossima ricetta