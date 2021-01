Condividi su

Hot dog di patate

Se cercate una ricetta sfiziosa questa fa proprio al caso vostro, gli hot dog di patate sono un piatto veramente unico, originale e ricco di sapore. Vediamo insieme la preparazione

Ingredienti

3 wurstel grandi

3 patate grandi

3-4 cucchiai di parmigiano reggiano grattugiato

2 uova

3-4 cucchiai di farina di tipo 00

6 fette di formaggio morbido

3-4 cucchiai di pangrattato

Sale fino q.b.

Pepe nero macinato q.b.

Olio evo

Olio per friggere

Per preparare gli hot dog di patate iniziate riempiendo una pentola di acqua e mettendo sul fuoco, aggiungete le patate e fate cuocere per 30 minuti. Quando le patate saranno pronte, spegnete la fiamma e poi fate raffreddare. Sbucciate tutte le patate e mettete in una ciotola, schiacciate con lo schiacciapatate o con la forchetta e poi aggiungete sale, pepe, olio, parmigiano e un uovo. Mescolate tutto e una volta che avrete ottenuto un impasto omogeneo per gli hot dog di patate tagliate i wurstel.

Iniziate la preparazione degli hot dog di patate: avvolgete ogni wurstel con una fetta di formaggio e poi coprite con l’impasto di patate. Una volta che avete preparato tutti gli hot dog, passateli nella farina, nell’uovo e nel pangrattato cercando di rimuovere l’eccesso della panatura e infine lasciateli 30 minuti in freezer.

Dopo mezz’ora mettete l’olio in padella e iniziate a friggere gli hot dog di patate. Lasciate cuocere circa 5 minuti ciascuno e quando saranno dorati toglieteli e metteteli in un piatto con la carta assorbente per rimuovere l’eccesso di olio. Poi servite. Potete utilizzare questo piatto come antipasto oppure come stuzzichino di metà pomeriggio, o anche come antipasto. Vedrete che questo piatto sarà un successo, sicuramente i bambini lo adoreranno è veramente una ricetta appetitosa e gustosa. Potete anche preparare questa ricetta per il menù di Ferragosto, vedrete che non avanzeranno questi deliziosi hot dog. Potete anche cambiare la farcitura. Buon appetito, ci vediamo alla prossima ricetta