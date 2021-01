Condividi su

Peperoni ripieni al forno

I peperoni ripieni al forno sono una ricetta appetitosa, comoda e veramente utile. Potete preparare questa ricetta come piatto unico, come contorno o anche come antipasto. Vediamo insieme la preparazione

Ingredienti

2 Peperoni rossi (oppure gialli o verdi)

150 g di carne di vitello macinata

150 g di salsiccia

100 g di mollica di pane o pane raffermo

50 g di parmigiano reggiano grattugiato

50 g di pecorino romano grattugiato

150 g di latte

1 uovo

1 spicchietto d’aglio

Prezzemolo q.b.

Sale fino q.b.

Pepe nero macinato q.b.

2 cucchiai di pangrattato

2 cucchiai di olio extravergine d’oliva

Iniziamo la preparazione dei peperoni ripieni al forno tagliando il pane a cubetti e mettendolo in una ciotola, aggiungete il latte fino a coprirlo. Pressate il pane in modo tale che assorba il latte. Poi mettete la carne in un contenitore, aggiungete il parmigiano, il pecorino, il sale, l’aglio e le uova.

Strizzate bene il pane e aggiungete nel contenitore con gli altri ingredienti e continuate la preparazione dei peperoni ripieni al forno. Lavate e asciugate i peperoni e poi tagliate via la parte superiore poi estraete i semini interni e i fili bianchi. Intanto lavorate bene l’impasto del ripieno per renderlo omogeneo. Continuate la preparazione dei peperoni ripieni quindi a questo punto riempite i peperoni quasi fino al bordo e poi aggiungete un cucchiaio di pangrattato e parmigiano reggiano.

Mettete i peperoni ripieni al forno su una teglia e cuocete nel forno statico a 180° per circa 40 minuti. Passati 40 minuti controllate che i peperoni al forno siano cotti e poi sfornate e lasciate intiepidire per circa 10 minuti, infine servite i peperoni. Potete utilizzare questo piatto sia come piatto unico, sia come antipasto oppure all’interno di buffet o aperitivi, vedrete che questa ricetta sarà veramente deliziosa e appetitosa. Buon appetito, ci vediamo alla prossima ricetta