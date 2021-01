Condividi su

Frittata di asparagi

La frittata di asparagi è un piatto perfetto per i pranzi estivi, comodo, rapido, e soprattutto facile da preparare però ricco di gusto e molto appetitoso. Una ricetta utile anche per i pranzi al sacco, anche in spiaggia. Vediamo insieme la preparazione

Ingredienti

6 uova

350-400 gr. di asparagi (il peso l’ho calcolato con i gambi)

100 gr. di parmigiano reggiano grattugiato

2-3 cucchiai di olio extravergine d’oliva

Sale fino q.b.

Pepe nero macinato q.b.

Iniziamo la preparazione della frittata di asparagi lavando gli asparagi e mettendoli a sgocciolare nello scolapasta, poi tagliate le punte e mettete da parte i gambi. Spezzettate le punte degli asparagi e in una padella mettete a scaldare un filo di olio extravergine di oliva, poi aggiungete gli asparagi. Lasciate cuocere per qualche minuto e poi aggiungete una tazzina di acqua, coprite con il coperchio e lasciate cuocere fino a quando l’acqua non sarà evaporata.

Intanto continuate la preparazione della frittata di asparagi: rompete le uova, aggiungete sale, pepe e parmigiano. Mescolate bene e quando l’acqua degli asparagi sarà evaporata trasferite gli asparagi nel composto di uovo.

A questo punto è tutto pronto per la frittata di asparagi, quindi aggiungete un filo di olio in padella e poi aggiungete l’uovo e gli asparagi. Lasciate cuocere 5 minuti, anche con il coperchio, e poi girate la frittata di asparagi. Coprite e lasciate cuocere altri 3 minuti.

Ecco che il piatto è pronto per essere servito, potete utilizzare questa ricetta come piatto unico accompagnato con un’insalata o delle verdure oppure come antipasto facendo delle piccole porzioni di assaggio. Se lo gradite potete anche fare il tradizionale panino con la frittata da portare al mare o in ufficio. Vedrete che questa ricetta vi piacerà tantissimo e renderà gustoso e appetitoso il vostro pasto. Buon appetito, ci vediamo alla prossima ricetta