Condividi su

Pasta spinaci e pancetta croccante

Questa ricetta di pasta spinaci e pancetta croccante è un’ottima alternativa quando volete presentare un piatto originale, semplice, gustoso e rapido da preparare. Vediamo insieme la ricetta

Ingredienti

320 g di pasta

220 g di spinaci surgelati (170 g se freschi)

120 g di pancetta affumicata a cubetti

1 pezzetto di cipolla

Sale fino q.b.

1 noce di burro

40 g di parmigiano reggiano grattugiato

Iniziamo la preparazione della pasta spinaci e pancetta croccante portando sul fuoco una pentola piena d’acqua dove andremo a cuocere la pasta non appena l’acqua sarà arrivata ad ebollizione. Intanto prendete una noce di burro e fate sciogliere in padella, poi aggiungete della cipolla tagliata e lasciate rosolare, poi aggiungete anche gli spinaci e lasciate cuocere per circa venti minuti.

Nel frattempo continuate la preparazione della pasta spinaci e pancetta croccante mettendo la pancetta a cubetti in padella per farla abbrustolire e quando l’acqua per la pasta sarà arrivata a temperatura aggiungete il sale e la pasta. Scolate la pasta qualche minuto prima rispetto al tempo di cottura indicato sulla confezione e poi trasferitela in padella insieme agli spinaci, così da farla insaporire ed amalgamare con il condimento; quindi fatela saltare in padella, poi aggiungete il parmigiano reggiano grattugiato e infine spegnete la fiamma. Dopo aver spento anche la fiamma, aggiungete la pancetta croccante, volendo potete aggiungerla anche direttamente nei piatti prima di servire in tavola.

Ecco che la pasta è pronta per essere servita in tavola, vedrete che ricetta appetitosa.Potete utilizzare questa ricetta per ogni occasione, se lo gradite anche come pranzo al sacco al mare oppure per una gita, questa ricetta è davvero deliziosa e soprattutto facile da preparare, comoda anche per chi non ha molta esperienza in cucina. In pochi minuti il risultato è come al ristorante. Buon appetito, ci vediamo alla prossima ricetta