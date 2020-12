Condividi su

Polpettine di zucchine e carne

Le polpettine di zucchine e carne sono un piatto veramente delizioso, un secondo o un piatto unico ricco di gusto e di sapore. Vediamo insieme la ricetta

Ingredienti

2 zucchine grandi (370 g)

125 g di macinato di suino

125 g di macinato di bovino

1 uovo

40 g di parmigiano grattugiato

Sale fino q.b.

4-5 cucchiai di pangrattato

Olio per friggere q.b.

Iniziamo la preparazione delle polpettine di zucchine e carne lavando le zucchine e tagliando le due estremità, poi grattugiate e mettete in un canovaccio asciutto e pulito per strizzarle e rimuovere l’acqua di vegetazione. Poi trasferite le zucchine in un contenitore e aggiungete il macinato, il sale, l’uovo ed iniziate ad impastare con una forchetta.

Impastate le polpettine di zucchine e carne fino a quando l’impasto non sarà omogeneo. Una volta che l’impasto sarà diventato omogeneo potete iniziare a staccare dei pezzetti dell’impasto e a dare la forma delle polpette. Una volta formate le polpettine iniziate a passarle prima nel pangrattato, sgocciolando l’eccesso di panatura, e poi appoggiatele su un vassoio.

Una volta che avrete preparato tutte le polpettine di zucchine e carne e in una padella mettete l’olio per friggere e lasciate scaldare bene. Quando l’olio sarà caldo mettete le polpettine e lasciate cuocere, poi togliete con la schiumarola e trasferite in un piatto con della carta assorbente per eliminare l’olio in eccesso.

Quando tutte le polpettine di zucchine e carne saranno pronte servite in tavola e assaggiate questo piatto delizioso. Potete utilizzare questa ricetta sia come piatto unico da servire con delle patate al forno o in padella, oppure con un’insalata o delle verdure spadellate oppure come antipasto. Potete servire un piccolo cartoccio con due o tre polpettine per assaggiare. Se invece organizzate un aperitivo potete sia servire la monoporzione sia organizzare un buffet con questa ricetta deliziosa. Buon appetito, ci vediamo alla prossima ricetta