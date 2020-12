Se non sapete cosa preparare in questi giorni al mare o in città questa ricetta per le crocchette di salmone e patate al forno è perfetta

Crocchette di salmone e patate al forno

Se non sapete cosa preparare in questi giorni al mare o in città questa ricetta per le crocchette di salmone e patate al forno è proprio quello che stavate cercando. La preparazione è facile ed il risultato è assicurato, vedrete che questa ricetta piacerà a tutti soprattutto ai bambini. Una ricetta comoda, da utilizzare come piatto unico oppure all’interno di aperitivi o cene a buffet, vediamo insieme la preparazione.

Ingredienti

400 g di salmone

400 g di patate

4-5 cucchiai di pangrattato

1-2 uova

Sale fino q.b.

Pepe nero q.b.

1/2 spicchietto d’aglio

Prezzemolo fresco q.b.

Buccia di limone (facoltativa)

Iniziamo la preparazione delle crocchette di salmone e patate portando sul fuoco una pentola piena di acqua dove andrete a mettere le patate sbucciate, lavate e tagliate a pezzi. Quindi lasciate bollire le patate per circa 15-20 minuti. Intanto tagliate il salmone, poi mettetelo nel frullatore e frullatelo. Quando le patate saranno cotte, scolatele e poi passatele sotto l’acqua fredda, una volta che si saranno raffreddate schiacciatele in un contenitore capiente e poi lasciatele freddare ancora per circa una ventina di minuti.

Continuate la preparazione delle crocchette di salmone e patate quindi rompete le uova in un piatto, aggiungete il sale ed il pepe e mescolate bene, tagliate il prezzemolo e uno spicchio di aglio, poi in un altro piatto aggiungete del pangrattato. A questo punto le patate saranno fredde e quindi unite il salmone, aggiungete il sale, il pepe, l’aglio ed il prezzemolo e se lo gradite della buccia di limone grattugiato. Mescolate bene il tutto con una forchetta fino a quando non otterrete un composto omogeneo per la preparazione delle crocchette di salmone e patate.

Quindi staccate un pezzetto dal composto, dategli la forma di una polpetta e poi schiacciatela bene, passate quindi nell’uovo lasciando sgocciolare l’eccesso, e subito nel pangrattato. Mano a mano che preparate le crocchette di salmone e patate disponetele su un piatto o un vassoio, poi quando saranno tutte pronte mettetele per circa una ventina di minuti in freezer o in alternativa per circa 40 minuti in frigorifero.

Poi procedete con la cottura delle crocchette di salmone e patate quindi disponetele su una teglia leggermente unta oppure con la carta forno e lasciate cuocere in forno statico preriscaldato a 250° per circa una decina di minuti, poi girate le crocchette e lasciate cuocere per altri 5-6 minuti. Quando avranno cotto per circa un 15-16 minuti potete togliere le crocchette di salmone e patate dal forno e servirle in tavola. Buon appetito, ci vediamo alla prossima ricetta.