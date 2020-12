Condividi su

Spezzatino in bianco con patate

Una ricetta semplice e comoda da preparare questa dello spezzatino in bianco con le patate, un piatto unico veramente delizioso ed appetitoso da utilizzare in molte occasioni anche per un pranzo estivo della domenica. Se lo gradite potete aggiungere anche dei piselli insieme alla patate, vediamo insieme la preparazione.

Ingredienti

850 g di polpa di vitello o manzo (spezzatino)

700 g di patate

1 bicchiere di vino bianco

3-4 cucchiai di farina 0 o 00

3-4 cucchiai di olio evo

Sale fino q.b.

Pepe nero q.b.

1 costa di sedano

1 ciuffo di prezzemolo

1 carota grande

1 pezzo di cipolla

1 spicchietto piccolo d’aglio

1/2 zucchina

2-3 pomodorini

1 noce di burro (facoltativa)

Spaghetti al pomodoro fresco

La preparazione dello spezzatino in bianco

Iniziamo la preparazione dello spezzatino in bianco con patate preparando per prima cosa le verdure sia per il brodo che per il soffritto, quindi iniziamo mettendo in un pentolino una carota, mezza zucchina, una cipolla, un gambo si sedano, il prezzemolo, una patata e 2-3 pomodorini. Aggiungete l’acqua e lasciate bollire per circa una ventina di minuti.

Passiamo alla preparazione del soffritto per lo spezzatino in bianco con patate, quindi tagliate finemente carota, cipolla, sedano, prezzemolo, aglio. Poi se avete la carne intera e non già tagliata, tagliatela a pezzetti da spezzatino e poi passatela nella farina. Quindi continuate la preparazione dello spezzatino in bianco: prendete una padella capiente, aggiungete un filo di olio extravergine di oliva, aggiungete le verdure tagliate per il soffritto e lasciate soffriggere per qualche istante poi aggiungete la carne e lasciate rosolare tutti i lati. A questo punto sfumate lo spezzatino con il vino bianco.

Lasciate evaporare l’eccesso di vino bianco a fiamma alta e poi aggiungete il sale ed il pepe, quindi coprite la carne con due mestoli di brodo e lasciate cuocere coprendo lo spezzatino di carne bianco con patate per circa venti minuti. Intanto continuate la preparazione lavando con cura le patate, poi sbucciatele e tagliatele a pezzetti abbastanza grandi ed omogenei per facilitare la cottura. Quindi sciacquate le patate sotto l’acqua corrente fredda e dopo venti minuti aggiungetele insieme allo spezzatino in bianco.

Mescolate bene e aggiungete altri due cucchiai di brodo, quindi coprite con il coperchio e lasciate cuocere per circa 20-30 minuti a fiamma dolce mescolando raramente e dolcemente per evitare di rompere le patate.

A questo punto assaggiate e regolate di sale se necessario, poi spegnete e servite in tavola. Se lo gradite potete aggiungere anche una noce di burro prima di servirlo in tavola, poi mescolate bene e dividete nei piatti con cura. Ecco che lo spezzatino in bianco con le patate è pronto per essere assaggiato. Buon appetito, ci vediamo alla prossima ricetta.

Segui Termometro Politico su Google News

Hai suggerimenti o correzioni da proporre?

Scrivici a redazione@termometropolitico.it