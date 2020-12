Gli involtini di petto di pollo sono un secondo o un piatto unico veramente comodo da preparare, una ricetta facile anche per chi non ha esperienza

Involtini di petto di pollo

Gli involtini di petto di pollo sono un secondo o un piatto unico veramente comodo da preparare, una ricetta facile anche per chi non ha molta esperienza in cucina. Una preparazione per tutti che però vi farà fare una bellissima figura con un piatto veramente speciale e saporito. Vediamo insieme la preparazione

Ingredienti

8 fettine di petto di pollo

1 patata grande

Formaggio a pasta morbida q.b.

Prosciutto cotto o pancetta a fette

1/2 bicchiere di vino bianco

Sale fino q.b.

Pepe nero macinato q.b.

4-5 cucchiai di olio evo

Iniziamo la preparazione degli involtini di petto di pollo mettendo a cuocere una patata grande in acqua salata per circa venti minuti. Intanto prendete le fettine di petto di pollo e mettetele su un tagliere, quindi battete su entrambi i lati con il batticarne e mettete da parte. Poi tagliate a pezzi il formaggio.

Continuate la preparazione degli involtini di petto di pollo quindi quando la patata sarà cotta tagliatela a fettine di circa un centimetro e iniziate la preparazione. Prendete un pezzo di formaggio e chiudetelo in una fettina di prosciutto o di pancetta, poi appoggiate il tutto vicino alla fettina di petto di pollo e con la fettina di patata, quindi fissate con gli stecchini.

Una volta che avrete avvolto tutti gli involtini di petto di pollo mettete un filo di olio extravergine di oliva in padella e fate scaldare, poi aggiungete gli involtini e lasciate cuocere per circa 5-6 minuti con il coperchio. Passati 5 minuti girate gli involtini e lasciare cuocere ancora. A questo punto sfumate con il vino bianco e alzate la fiamma sotto la padella per far evaporare l’eccesso di alcool.

Quando il vino bianco sarà evaporato spegnete la padella degli involtini di petto di pollo e poi servite il piatto in tavola. Vedrete che questa ricetta piacerà davvero a tutti, anche ai bambini per via del suo sapore semplice, ma appetitoso. Buon appetito, ci vediamo alla prossima ricetta.