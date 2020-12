Condividi su

Pasta salmone e melanzane in bianco

La pasta con salmone e melanzane in bianco è un’ottima ricetta per un pasto saporito, ricco di gusto e soprattutto rapido e comodo da preparare. Un primo che potete utilizzare in ogni occasione e che è realizzabile anche da chi non ha molta esperienza in cucina, vediamo insieme la preparazione.

Ingredienti

320 g di pasta

1 melanzana media

300 g di salmone fresco o surgelato

1 spicchietto d’aglio

Sale fino q.b.

5-6 cucchiai di olio extravergine d’oliva

Peperoncino piccante (facoltativo)

Iniziamo la preparazione della pasta salmone e melanzane in bianco portando sul fuoco una pentola piena di acqua, dove andremo a cuocere la pasta non appena l’acqua sarà arrivata ad ebollizione. Quindi coprite la pentola con il coperchio e attendete. Intanto lavate le melanzane, asciugatele e privatele delle due estremità, poi tagliate a cubetti piccoli.

Continuate la preparazione della pasta salmone e melanzane in bianco pulendo due spicchi di aglio. A questo punto prendete una padella abbastanza capiente e aggiungete un filo di olio extravergine di oliva, quindi aggiungete l’aglio e lasciate dorare per qualche istante. Quando l’aglio sarà dorato, toglietelo ed aggiungete le melanzane. Lasciate cuocere qualche minuto.

Intanto sciacquate il salmone, per la pasta salmone e melanzane in bianco, asciugatelo con cura e tagliatelo a pezzetti. Aggiungete il salmone in padella con le melanzane e lasciate cuocere. Quando l’acqua della pasta sarà arrivata a temperatura, aggiungete il sale e poi la pasta.

Quando mancheranno pochi minuti rispetto al tempo di cottura indicato sulla confezione della pasta, scolate la pasta – mantenendo dell’acqua di cottura – e unitela in padella insieme alle melanzane e al salmone. Mescolate per amalgamare la pasta e se lo gradite aggiungete del peperoncino o del pepe nero per insaporire. A questo punto il piatto è pronto per essere assaggiato. Buon appetito, ci vediamo alla prossima ricetta