Pasta salmone e zucchine in bianco

Questa ricetta per la pasta con salmone e zucchine in bianco è veramente deliziosa, un primo piatto facile e veloce da preparare e soprattutto comodo sia per un pasto quotidiano che per una cena o un aperitivo con amici e parenti. Vediamo insieme la ricetta

Ingredienti

320 g di pasta

3 zucchine medie

350 g di salmone

Sale fino q.b.

5-6 cucchiai di olio evo

1 pezzetto di cipolla

1 spicchietto d’aglio

Pasta salmone e zucchine in bianco: la preparazione

Iniziamo la preparazione della la pasta con salmone e zucchine in bianco portando sul fuoco una pentola piena di acqua, dove andremo a cuocere la pasta non appena l’acqua sarà arrivata ad ebollizione. Intanto lavate le zucchine, asciugatele e privatele delle estremità, poi tagliatele a pezzetti piccoli. Poi pulite uno spicchio di aglio e tagliate un pezzo di cipolla finemente, quindi prendete una padella abbastanza capiente, aggiungete dell’olio extravergine di oliva e l’aglio. Lasciate dorare per qualche istante, poi togliete l’aglio e aggiungete le zucchine e la cipolla.

Continuate la preparazione della la pasta con salmone e zucchine in bianco, quindi regolate di sale le zucchine e poi lasciate cuocere per circa una decina di minuti. Intanto tagliate a pezzetti anche il salmone. Quando l’acqua per la pasta sarà arrivata a temperatura, aggiungete il sale e la pasta e lasciate cuocere.

Quando mancheranno pochi minuti rispetto al tempo di cottura indicato sulla confezione della pasta, scolate la pasta e trasferitela in padella. Aggiungete qualche mestolo di acqua di cottura, alzate la fiamma e amalgamate il tutto. Aggiungete anche il salmone in padella e mescolate frequentemente per far cuocere il tutto.

Continuate a mescolare bene la la pasta con salmone e zucchine in bianco fino a quando non sarà pronta. A questo punto, spegnete la fiamma e servite nei piatti. Buon appetito, ci vediamo alla prossima ricetta.

