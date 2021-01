Condividi su

Straccetti di maiale al limone, in padella

Gli straccetti di maiale al limone sono un secondo unico e ricco di gusto. Un piatto rapido e facile da preparare, comodo per una cena veloce in famiglia o per una grande occasione. Vediamo insieme la preparazione

Ingredienti

12 fettine di lonza di maiale

3-4 cucchiai di farina 00

2 limoni

Sale fino q.b.

Pepe nero q.b.

1 spicchio d’aglio (facoltativo)

Prezzemolo fresco

Parmigiana di melanzane

Straccetti di maiale al limone, in padella

Iniziamo la preparazione degli straccetti di maiale al limone battendo le fettine di carne di maiale con il batticarne su entrambi i lati. Poi, se necessario, togliete il grasso e tagliate le fettine a strisce di circa due centimetri. Una volta che avrete tagliato con cura tutte le fettine, passate gli straccetti nella farina, poi sistemateli in un piatto e scuotete il piatto per rimuovere l’eccesso di farina.

A questo punto continuate la preparazione degli straccetti spremendo il limone e versando il succo in un pentolino, aggiungete nel pentolino anche mezzo bicchiere di acqua e lasciate scaldare. Quindi in una padella aggiungete un filo di olio extravergine di oliva e lasciate scaldare – se lo gradite potete aggiungere anche uno spicchio di aglio per insaporire – quando l’olio sarà caldo, aggiungete straccetti di maiale al limone.

Lasciate cuocere un minuto per lato a fiamma vivace e poi versate il succo di limone caldo, quindi regolate di sale e coprite con il coperchio per far cuocere ancora qualche minuto. Passati cinque minuti gli straccetti di maiale al limone saranno pronti per essere serviti. Aggiungete a vostro piacimento sale e pepe. Potete accompagnare questo piatto con delle patate al forno, un’insalata fresca oppure delle verdure ripassate in padella. Se lo gradite potete accompagnare questi straccetti con della cicoria ripassata in padella oppure anche semplicemente condita con olio, sale e limone. Buon appetito, ci vediamo alla prossima ricetta.

Segui Termometro Politico su Google News

Hai suggerimenti o correzioni da proporre?

Scrivici a redazione@termometropolitico.it