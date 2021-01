Condividi su

Rotolo di frittata con melanzane e zucchine

Il rotolo di frittata con melanzane e zucchine è una ricetta veramente originale e gustosa, un piatto utile sia come piatto unico sia come antipasto per una cena o un evento. Potete anche tagliare il rotolo di frittata a rondelle e servirlo all’interno di un buffet. Vediamo insieme la preparazione.

Ingredienti

5 uova

1 zucchina grande

1 melanzana grande

80 g di formaggio a fette

80 g di mortadella

30 g di parmigiano grattugiato

Sale fino q.b.

3-4 cucchiai di olio evo

Iniziamo la preparazione del rotolo di frittata con melanzane e zucchine lavando le zucchine e le melanzane, poi asciugatele e privatele delle estremità. A questo punto tagliate le zucchine a fettine sottili e le melanzane a cubetti piccoli. Quindi procedete con la preparazione grigliando le zucchine in una padella calda o sulla piastra, una volta grigliate tutte le zucchine, mettetele in un piatto e conditele con un filo di olio extravergine di oliva e un pizzico di sale.

Continuate la preparazione del rotolo di frittata con melanzane e zucchine, quindi prendete una padella capiente e aggiungete un filo di olio extravergine di oliva, poi aggiungete anche le melanzane e mescolate frequentemente. Lasciate cuocere a fiamma alta fino a quando le melanzane non saranno ben dorate.

Intanto rompete le uova per preparare il rotolo di frittata con melanzane e zucchine, quindi aggiungete un pizzico di sale e di parmigiano, mescolate bene. A questo punto, se le melanzane sono cotte, mettetele in un piatto e con della carta assorbente – per eliminare l’eccesso di olio – e lasciatele raffreddare per circa 5-10 minuti. Una volta raffreddate unitele alle uova sbattute, quindi spostatevi nuovamente sui fornelli, ungete una padella capiente, lasciate scaldare e poi versate l’uovo. Livellate bene il composto e lasciate cuocere con il coperchio per circa una decina di minuti.

Dopo dieci minuti, continuate la preparazione del rotolo di frittata con melanzane e zucchine, quindi prendete la frittata e spostatela sulla carta forno, aggiungete le zucchine, la mortadella ed il formaggio. Poi, aiutandovi con la carta forno, arrotolate il tutto e lasciate cuocere per 5 minuti il rotolo di frittata con melanzane e zucchine in padella. A questo punto il piatto è pronto per essere assaggiato. Buon appetito, ci vediamo alla prossima ricetta.

