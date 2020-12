Condividi su

Riso e lenticchie, ricetta facile e veloce

Se cercate una ricetta originale per un pranzo veloce o una cena in famiglia questa ricetta per il riso e lenticchie è perfetta. La preparazione è rapida e veloce, un piatto comodo da preparare anche per chi non ha molta esperienza in cucina. Vediamo insieme la ricetta

Ingredienti

310 g di riso

150 g di lenticchie secche

1-2 cucchiai di salsa di pomodoro

1 gambo di sedano

1 patata molto piccola

1 carota

1 pezzetto di cipolla

1 spicchietto d’aglio

1 ciuffo di prezzemolo

3-4 cucchiai di olio evo

Sale fino q.b.

Fiori di zucca ripieni con pancetta e formaggio

Riso e lenticchie, ricetta facile e veloce

Iniziamo la preparazione del riso e lenticchie mettendo le lenticchie in acqua fredda almeno un paio di ore prima di iniziare la preparazione del piatto. Una volta passato il giusto tempo, scolate l’acqua e poi sciacquate le lenticchie sotto l’acqua corrente fredda, infine lasciate sgocciolare in uno scolapasta. A questo punto portate sul fuoco un tegame pieno di acqua e poi attendete che arrivi ad ebollizione. Nel frattempo tagliate la cipolla, carota, sedano e una patata piccola.

A questo punto continuate la preparazione del riso e lenticchie quindi prendete una padella, mettete qualche cucchiaio di olio extravergine di oliva e aggiungete le verdure tritate per il soffritto, quindi cipolla, carota, sedano e patata. Lasciate soffriggere qualche minuto, poi aggiungete anche della salsa di pomodoro, quindi mescolate tutto e poi aggiungete le lenticchie.

Aggiungete in padella alle lenticchie gran parte dell’acqua che avete messo a bollire nel tegame, quindi lasciate cuocere le lenticchie per circa 30 minuti. Poi continuate la preparazione del riso e lenticchie, quindi aggiungete anche il riso e mano a mano per tutto il tempo di cottura aggiungete acqua bollente qualora si dovesse asciugare troppo. Quando il riso sarà al dente, spegnete la fiamma e lasciate riposare per qualche minuto, poi servite in tavola. Buon appetito, ci vediamo alla prossima ricetta.

Segui Termometro Politico su Google News

Hai suggerimenti o correzioni da proporre?

Scrivici a redazione@termometropolitico.it