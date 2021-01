La parmigiana di melanzane è un piatto unico veramente delizioso, comodo e utile in molte occasioni per un pranzo in famiglia o una cena

Rigatoni salsiccia pomodoro e olive

Questa ricetta per i rigatoni salsiccia pomodoro e olive è veramente facile, gustosa e comoda da preparare. Un primo piatto utile per ogni occasione e soprattutto facile da preparare anche per chi non ha esperienza in cucina. Vediamo insieme la ricetta.

Ingredienti

320 g di pasta

400 g di passata di pomodoro

2 salsicce grandi

130 g di olive nere snocciolate

1 pezzetto di cipolla

Sale fino q.b.

2-3 cucchiai di olio evo

Iniziamo la preparazione per i rigatoni salsiccia pomodoro e olive portando sul fuoco una pentola piena di acqua dove andremo a cuocere la pasta non appena l’acqua sarà arrivata ad ebollizione. Nel frattempo continuate la preparazione sbriciolando la salsiccia, aggiungendo un paio di cucchiai di olio extravergine di oliva in padella e lasciando cuocere la salsiccia per qualche minuto.

Intanto continuate la preparazione tagliando le olive e tagliando finemente un pezzetto di cipolla. A questo punto unite la cipolla, alla salsiccia e poi aggiungete anche le olive. Lasciate cuocere qualche minuto poi aggiungete la salsa di pomodoro. Ecco che il condimento è pronto.

Quando l’acqua per la pasta sarà arrivata a temperatura, aggiungete il sale e la pasta. Poi quando mancheranno pochi minuti rispetto al tempo di cottura indicato sulla confezione della pasta, scolate i rigatoni e uniteli al condimento in padella. Lasciate amalgamare per qualche minuto, mescolando bene e poi spegnete la fiamma. Ecco che i rigatoni sono pronti per essere serviti. Buon appetito, ci vediamo alla prossima ricetta.

