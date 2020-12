La parmigiana di melanzane è un piatto unico veramente delizioso, comodo e utile in molte occasioni per un pranzo in famiglia o una cena

Parmigiana di melanzane

La parmigiana di melanzane è un piatto unico veramente delizioso, comodo e utile in molte occasioni: per i pasti di tutti i giorni, come pranzo al sacco oppure se volete stupire tutti gli invitati in una cena speciale. Vediamo insieme la preparazione

Ingredienti

5-6 melanzane grandi

700 g di salsa di pomodoro

150 g di parmigiano grattugiato

300 g di scamorza affumicata

200 g di mortadella

6 uova

Farina q.b.

6-7 foglie di basilico

Olio di semi di arachidi q.b.

2-3 spicchi d’aglio

3-4 cucchiai di olio evo

Sale fino q.b.

Pepe nero q.b.

Parmigiana di melanzane: come si prepara

Iniziamo la preparazione della parmigiana di melanzane lavando con cura le melanzane, poi asciugatele e sbucciatele. Quindi tagliatele a fettine e poi disponetele in uno scolapasta con del sale grosso o fino ed un peso sopra, in modo tale che perdano l’acqua di vegetazione. Lasciate così le melanzane per circa 30/60 minuti.

Intanto continuate la preparazione della parmigiana di melanzane quindi preparate il sugo: prendete una padella abbastanza capiente e aggiungete dell’olio extravergine di oliva, due spicchi di aglio e lasciate rosolare qualche istante. Quando l’aglio sarà dorato, toglietelo, e aggiungete il pomodoro con delle foglie di basilico fresco per dare sapore al sugo. Regolate di sale e lasciate cuocere per circa 30 minuti.

Continuate la preparazione della parmigiana di melanzane tagliando la scamorza o la mozzarella e mettendola da parte. A questo punto procedere rompendo le uova in un contenitore, aggiungete il sale, il pepe e iniziate a mescolare. In un altro piatto aggiungete la farina e quindi iniziate la frittura delle melanzane per la parmigiana. Prima di tutto portate le melanzane su un canovaccio asciutto e pulito, quindi asciugate tamponando con della carta assorbente da cucina o con un altro canovaccio asciutto e pulito.

Poi iniziate la preparazione, portate sul fuoco una padella con l’olio per friggere, passate le fettine di melanzane della parmigiana prima nella farina, poi nell’uovo – lasciando sgocciolare l’eccesso – infine friggete per circa mezzo minuto a lato. Una volta fritte trasferitele in un piatto con della carta assorbente per eliminare l’eccesso di olio della frittura.

Una volta fritte tutte le melanzane iniziamo l’assemblamento della parmigiana: iniziate mettendo la salsa, poi aggiungete la mortadella, la scamorza ed il parmigiano, infine coprite con uno strato di melanzane.

Continuate la preparazione della parmigiana di melanzane seguendo l’ordine degli ingredienti fino a quando non avrete terminato tutti gli ingredienti. Poi infornate nel forno statico preriscaldato a 200° per circa 30-35 minuti. Una volta cotta, lasciate riposare la parmigiana di melanzane per almeno due o tre ore. Buon appetito, ci vediamo alla prossima ricetta.

