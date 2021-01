Condividi su

Shopping per fasce d’età a Natale 2020: le ipotesi del governo e novità

Mentre le Regioni spingono per veloci riaperture, in vista dell’apertura della stagione natalizia, il governo frena: sì, s’intravede il picco (dovrebbe arrivare tra una settimana), ma per salvare il Natale ci vuole ancora un po’ di tempo. C’è molta attesa per il prossimo Dpcm di inizio dicembre, il già famigerato Dpcm di Natale. E diverse sono le ipotesi attualmente allo studio, tra cui lo shopping con orari dedicati a fasce d’età predefinite.

Shopping per fasce d’età: cosa ci sarà nel nuovo Dpcm di Natale 2020?

Tra i contenuti che dovrebbero essere presenti nel decreto spicca il prolungamento del coprifuoco, che sarà tolto solo nei giorni festivi. Diverso invece il discorso sullo shopping: i negozi potranno riaprire prima dell’8 dicembre, ma probabilmente lo shopping sarà “ripartito” per fasce d’età, come già succede in alcune Regioni. L’obiettivo è evitare assembramenti, ma soprattutto far ripartire l’economia. Certo, non ci si potrà aspettare una stagione natalizia come gli anni scorsi, ma sempre meglio della chiusura fino al nuovo anno, che sarebbe uno shock per il sistema economico difficile da recuperare.

Anche i ristoranti potrebbero restare aperti dopo le ore 18: tuttavia non è ancora chiaro se ciò sarà consentito solo durante le festività o sin da inizio dicembre. È ovvio che ci saranno delle limitazioni e delle misure restrittive, come la “capienza ai tavoli” (non più di 6 persone?).

Affinché ci si possa muovere tra una Regione e l’altra, a seconda sempre del colore del territorio (premiate le Regioni più virtuose), è necessario che l’indice Rt del Paese scenda sotto l’1. Non saranno allentati gli obblighi relativi alla tutela della propria sicurezza e salute e di quella degli altri: quindi resterà l’obbligo di indossare la mascherina, anche sotto forma di forte raccomandazione per quando si va a casa di parenti non conviventi.

