Chi è Lillo (Pasquale Petrolo): biografia, successi e curiosità

È uno dei comici del momento, nonostante sia nel mondo dello spettacolo e della comunicazione da tantissimi anni. Parliamo di “Lillo”, nome d’arte di Pasquale Petrolo, conosciuto sia per formare un duo dissacrante con Greg (Lillo & Greg), sia per la sua partecipazione a uno dei programmi originali più seguiti di Amazon Prime Video: “LOL – Chi ride è fuori”. Pasquale Petrolo – in arte Lillo – è tornato su Prime Video con un suo show originale chiamato “So Lillo”, riprendendo una delle battute più celebri del comico.

Lillo (Pasquale Petrolo): biografia, lavori e curiosità. I primi grandi successi con “610” e Takeshi’s Castle

Pasquale Petrolo nasce a Roma il 27 agosto 1962. Nel corso della sua vita, Lillo si è cimentato con praticamente quasi tutte le arti possibili: comico, cantante, attore – sia di teatro che di cinema -, conduttore radiofonico e televisivo, fumettista e anche doppiatore. Un artista estremamente versatile e poliedrico che sale alle luci della ribalta grazie al fortunato duo che compone con Greg (Claudio Gregori). Proprio con Greg lancia il gruppo musicale demenziale “Latte e i Suoi Derivati”, il cui acronimo è niente meno che l’acido lisergico (LSD). Un gruppo con cui sono stati registrati ben sette album in studio e che è in attività dal lontano 1992. I primi risultati importanti per Lillo e la sua spalla storica arrivano nel 2003, quando gli viene affidata la conduzione di un programma su Rai Radio 2 (una delle principali stazioni radiofoniche del Paese) dal nome di “610”. Il successo è immediato e nel 2014 il programma 610 si aggiudica vari premi della critica, per l’ironia dissacrante e l’originalità del format.

Indimenticabile la sua conduzione condivisa con Greg del grande classico “Takeshi’s Castle”, programma giapponese di “sopravvivenza” dove i giocatori devono superare una serie di complicate sfide per giungere allo scontro finale con Takeshi Kitano e conquistare la sua fortezza. I due hanno commentato Takeshi’s Castle a partire dal 2005 e hanno lanciato una serie di tormentoni, fidelizzando il pubblico dell’epoca e facendosi conoscere in una fascia di pubblico relativamente giovane.

Lillo è co-fondatore de “Le Iene”

Altro lavoro importante da aggiungere al curriculum di Pe

trolo è la sua presenza nel programma di Italia 1 “Le Iene”, in cui lavora per 3 anni e rientra propriamente tra i co-fondatori del programma, già dal lontano 1997.

Il Lillo fumettista: Normalman, dalla penna allo schermo

Tra i lavori più originali di Pasquale Petrolo spicca il fumetto Normalman, che parla di un uomo assolutamente comune e senza alcuna caratteristica particolare. Una satira che viene apprezzata e che verrà poi ripresa dallo stesso Lillo per farne un personaggio televisivo.

Una filmografia corposa con 5 film negli ultimi due anni

Nonostante Lillo sia ricordato prevalentemente per le conduzioni radiofoniche e televisive, nonché la sua forte capacità da stand-up commedian, Pasquale Petrolo ha partecipato in un numero considerevole di film. Tra questi spicca, in un ruolo minore, ne “La Grande Bellezza” di Paolo Sorrentino, ultimo film italiano a vincere l’Oscar per il miglior film straniero.

Nel 2007, invece, è assoluto protagonista nel film “Lillo & Greg – The Movie!” in compagnia – come si può evincere dal titolo – dello storico compagno Claudio Gregori. Il lungometraggio è basato su sketch antologici (autoconclusivi). Un format molto utilizzato da altri grandi comici, italiani e non.

Negli ultimi due anni – tra 2021 e 2022 – ha partecipato a ben cinque film: Tutti per Uma (di Susy Laude, 2021), Il mostro della cripta (di Daniele Misischia, 2021); Una famiglia mostruosa (di Volfango De Biasi, 2021); Gli idoli delle donne (degli stessi Lillo & Greg di Eros Puglielli, 2022) e, infine, “Con chi viaggi” (regia di YouNuts, 2022).

Lillo e l’exploit grazie a LOL

Indubbiamente, per il grande pubblico, è l’esperienza “LOL – Chi ride è fuori” che lancia Pasquale Petrolo nel gotha dei più importanti comici italiani e viene acclamato, da più parti, come il miglior concorrente tra quelli presenti nella prima edizione del programma targato Prime Video. Non è un caso che il suo nuovo progetto, “So Lillo”, sia proprio prodotto da Amazon e che sia stato fortemente pubblicizzato.

A 60 anni, Pasquale Petrolo sembra essere giunto all’apice della sua carriera e ad affermarsi, per i prossimi anni, come uno dei massimi punti di riferimento per la comicità italiana.

