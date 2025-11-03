Condividi su

Elezione Sindaco New York: vittoria Mamdani? Ultimi sondaggi

Elezione Sindaco New York: la tornata di martedì 4 novembre potrebbe rivelarsi storica per numerosi motivi. In corsa per una delle poltrone più ambite della politica americana c’è un 34enne di origine indiana, musulmano e di estrema sinistra. Chi è Zohran Mamdani? Che possibilità ha di ottenere la vittoria secondo gli ultimi sondaggi?

Elezioni Paesi Bassi 2025, pareggio centrosinistra estrema destra

Uno scossone nella politica Usa: chi è Zohran Mamdani

Elezione Sindaco di New York: dalle 6 alle 21 di martedì 4 novembre cittadini della Grande Mela chiamati alle urne per sostituire l’attuale primo cittadino Eric Adams. A sfidarsi Andrew Cuomo, ex Governatore Democratico dello Stato di New York – dimessosi nel 2021 a causa del coinvolgimento in uno scandalo di natura sessuale – che correrà come indipendente, e Zoharan Mamdani, giovane Dem che ha sconfitto proprio Cuomo alle primarie di giugno che hanno individuato il candidato del partito a una delle poltrone più ambite d’America. Appare completamente fuori dai giochi il candidato Repubblicano Curtis Silwa.

La tornata ha attirato più di altre volte le attenzioni internazionali proprio per le caratteristiche della figura di Mamdani. 34enne, con alle spalle una breve carriera da rapper, musulmano, di origine “straniera” (genitori di origine indiana, uno professore alla Columbia, l’altra famosa regista premiata anche a Venezia) e, tra l’altro, nato al di fuori dei confini statunitensi. Ancora più significativo però: è facilmente definibile “socialista” se non proprio “comunista”, almeno secondo gli standard talvolta iperbolici della politica Usa.

Gli ultimi sondaggi sull’elezione del Sindaco di New York

Sulla scia della deputata Alexandra Ocasio-Ortez e ancora prima dell’ex candidato alla Casa Bianca Bernie Sanders: ha intrapreso una carriera politica locale, spiccando negli ultimi tempi all’interno del movimento per la Palestina, proprio all’interno della corrente di cui i due sono esponenti di spicco. Il suo programma ricalca i tratti dell’ambito che gli Usa definiscono “woke”. Tra le altre cose, prevede ampliamento dell’offerta di asili nido pubblici, blocco del prezzo degli affitti, autobus gratuiti, supermercati gestiti dal comune in ottica calmierazione dei prezzi dei beni di prima necessità, stop agli aumenti delle risorse destinate alla sicurezza.

Secondo i sondaggi più recenti, l’agenda di Mamdani risulterebbe vincente al momento. Sarebbe davanti di ben 10 punti rispetto al “centrista” Cuomo. Un sondaggio di fine ottobre pubblicato da Fox News lo vorrebbe addirittura avanti di 16 punti. D’altro canto, nelle ultime ore la stampa newyorkese sta ridimensionando il dato e parla di un Cuomo in forte recupero, vicino quasi al pareggio nelle intenzioni di voto.