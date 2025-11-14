Regionali Campania 2025, date e orari voto, candidati e ultimi sondaggi
Si avvicina l’appuntamento con le Regionali Campania 2025. Si terranno domenica 23 novembre, urne aperte dalle 7 alle 23, e lunedì 24 novembre, urne aperte dalle 8 alle 15. Si vota nel quadro di un mini election day anche in Veneto e Puglia.
Sono ben 6 i candidati in corsa per succedere al Governatore De Luca, che non potrà essere della partita perché ha già svolto i due mandati a disposizione.
Chi sono i candidati?
Alle Regionali Campania 2025 si sfideranno:
- Edmondo Cirielli
- FdI, FI, Lega, Cirielli Presidente, Noi Moderati, Udc, Democrazia Cristiana con Rotondi, Pensionati – Consumatori
- Roberto Fico
- Pd, M5S, Avs, Fico Presidente, A Testa alta, Noi di Centro-Noi Sud, Avanti Campania, Casa Riformista
- Carlo Arnese
- Forza del Popolo
- Stefano Bandecchi
- Dimensione Bandecchi
- Giuliano Granato
- Campania Popolare
Da ricordare che alle Regionali Campania viene eletto Governatore il candidato che ottiene il maggior numero di voti utili. In pratica, non è previsto il ballottaggio. Altro fattore importante per gli elettori: secondo la legge elettorale regionale è consentito il voto disgiunto. Per cui sarà possibile votare un candidato Presidente e una lista che non lo sostiene.
Cosa dicono gli ultimi sondaggi?
Probabilmente le Regionali Campania 2025 sono l’appuntamento elettorale più incerto tra quelli che si sono avvicendati in autunno. Infatti, a parte le elezioni nelle Marche, per cui il centrosinistra ha sperato in una rimonta che non si è minimamente concretizzata, quelle in Calabria e Toscana sono state delle tornate – di fatto – dal risultato scontato. La prima è andata al centrodestra, la seconda al centrosinistra come atteso. Stessa cosa sembra avverrà in Veneto e Puglia che appaiono destinate a rimanere la prima di centrodestra e la seconda di centrosinistra.
Per quanto riguarda la Campania, invece, il risultato sembra decisamente più incerto. Molti analisti si attendono un testa a testa. D’altra parte, secondo gli ultimi sondaggi avanti c’è comunque l’ex Presidente della Camera Fico, con percentuali che si aggirano intorno al 52-53%. Segue il centrodestra con Cirielli dato nettamente più indietro (a circa 7-10 punti di distanza dall’esponente del campo largo).