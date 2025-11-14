Regionali Campania 2025, date e orari voto, candidati e ultimi sondaggi

Condividi su

Si avvicina l’appuntamento con le Regionali Campania 2025. Si terranno domenica 23 novembre, urne aperte dalle 7 alle 23, e lunedì 24 novembre, urne aperte dalle 8 alle 15. Si vota nel quadro di un mini election day anche in Veneto e Puglia.

Sono ben 6 i candidati in corsa per succedere al Governatore De Luca, che non potrà essere della partita perché ha già svolto i due mandati a disposizione.

Chi sono i candidati?

Alle Regionali Campania 2025 si sfideranno:

Edmondo Cirielli FdI, FI, Lega, Cirielli Presidente, Noi Moderati, Udc, Democrazia Cristiana con Rotondi, Pensionati – Consumatori

Roberto Fico Pd, M5S, Avs, Fico Presidente, A Testa alta, Noi di Centro-Noi Sud, Avanti Campania, Casa Riformista

Carlo Arnese Forza del Popolo

Stefano Bandecchi Dimensione Bandecchi

Giuliano Granato Campania Popolare



Da ricordare che alle Regionali Campania viene eletto Governatore il candidato che ottiene il maggior numero di voti utili. In pratica, non è previsto il ballottaggio. Altro fattore importante per gli elettori: secondo la legge elettorale regionale è consentito il voto disgiunto. Per cui sarà possibile votare un candidato Presidente e una lista che non lo sostiene.

Cosa dicono gli ultimi sondaggi?

Probabilmente le Regionali Campania 2025 sono l’appuntamento elettorale più incerto tra quelli che si sono avvicendati in autunno. Infatti, a parte le elezioni nelle Marche, per cui il centrosinistra ha sperato in una rimonta che non si è minimamente concretizzata, quelle in Calabria e Toscana sono state delle tornate – di fatto – dal risultato scontato. La prima è andata al centrodestra, la seconda al centrosinistra come atteso. Stessa cosa sembra avverrà in Veneto e Puglia che appaiono destinate a rimanere la prima di centrodestra e la seconda di centrosinistra.

Per quanto riguarda la Campania, invece, il risultato sembra decisamente più incerto. Molti analisti si attendono un testa a testa. D’altra parte, secondo gli ultimi sondaggi avanti c’è comunque l’ex Presidente della Camera Fico, con percentuali che si aggirano intorno al 52-53%. Segue il centrodestra con Cirielli dato nettamente più indietro (a circa 7-10 punti di distanza dall’esponente del campo largo).