Condividi su

Sondaggi politici TP: italiani contrari all’intervento USA in Venezuela

Bentornati con il sondaggio settimanale di Termometro Politico, basato sulle principali notizie di attualità politica nazionale e internazionale. Riprendiamo proprio da qui, dallo scenario globale. In particolare, focus sulle operazioni USA in Venezuela e le mire sulla Groenlandia.

Sondaggi politici TP: italiani contrari a intervento USA in Venezuela (e anche tra favorevoli c’è chi chiede elezioni a stretto giro)

Partiamo proprio dal Venezuela e dal rapimento di Maduro. Un’azione che ha fatto discutere il mondo intero, tra favorevoli e contrari. Qui, non si fa eccezione: gli italiani sono divisi tra favorevoli e contrari alla rimozione coatta di Maduro, anche se la maggioranza non approva l’operazione portata avanti dall’amministrazione Trump. Partendo dai favorevoli, il 23,4% sostiene fermamente l’operazione: “Assolutamente sì, ha rimosso un dittatore quasi senza spargimento di sangue e permesso la liberazione di molti prigionieri politici, anche italiani”. Segue, tra i sostenitori, un 20,6% che ritiene che “Sì, i suoi effetti finali saranno positivi, anche se l’intervento non ha seguito le regole. È necessario, però, che si svolgano presto elezioni democratiche”.

La risposta più gettonata data dal 30,7% del è che l’intervento USA non è stato giusto: “Maduro è un dittatore illegittimo, ma un atto del genere è un precedente pericoloso che giustificherebbe colpi di mano analoghi da parte di altri Paesi”. Il pensiero va immediatamente a Taiwan e Kiev.

Infine per il 24,5%, “si è trattato di un atto di imperialismo inaccettabile e ingiustificabile. Rapendo un presidente in carica, gli USA hanno violato ogni legge”.

Sondaggi politici elettorali TP 16 gennaio 2026, intervento USA in Venezuela

E sulla Groenlandia, solo una persona su dieci crede in intervento militare

Dall’America all’Europa, la Groenlandia fa discutere e alzare la tensione tra i partner storici dell’alleanza atlantica. Alcuni Paesi europei hanno mosso piccoli contingenti sull’isola come atto dimostrativo dell’unità europea. Abbiamo chiesto ai nostri lettori se, secondo loro, gli Stati Uniti interverranno in Groenlandia. Alla fine, solo una persona su dieci (9,7%) crede che gli Stati Uniti interverranno militarmente e, alla fine, dovranno accettarlo. Un altro 19,3% crede che l’isola diverrà degli USA ma attraverso minacce e denaro, quindi non interventi diretti.

La risposta di gran lunga più gettonata, però, è quella che sostiene che gli USA non otterranno la Groenlandia, ma sì grandi concessioni minerarie e basi militari (46,1%). Infine, per il 19,7% “Non succederà nulla e a Trump non verrà concesso di agire contro i propri partner europei”.

Sondaggi politici elettorali TP 16 gennaio 2026, intervento USA in Groenlandia

L’Occidente e l’Iran: ok a intervento, ma solo se non c’è rischio escalation

Rimanendo sullo scacchiere geopolitico mondiale, concludiamo l’excursus con le rivolte in Iran contro il governo degli Ayatollah. Abbiamo chiesto se sia giusto intervenire militarmente per far cadere il regime iraniano. La posizione prevalente è di relativa cautela: quasi il 40% del campione (risposta più frequente) crede che l’Occidente deve aiutare l’opposizione iraniana con l’intelligence, fondi ed assistenza, ma senza intervento diretto e rischiare lo scoppio di una guerra.

Un altro 20% sostiene l’intervento militare solo in caso di operazione rapida e chirurgica come quella in Venezuela. La via militare “senza se e senza ma” è scelta da un altro 21,6%, ritenendo che “il regime sta provocando migliaia di morti, si tratta anche di fermare una carneficina, oltre che di cacciare una dittatura”.

Infine, un 15,1% si dimostra totalmente contrario, ritenendo quello iraniano un governo legittimo e che “sono state le ingerenze di USA e Israele e le sanzioni a provocare sofferenze alla popolazione”.

In sostanza, il 60% si dichiara favorevole a un intervento in Iran che, però, non porti ad una escalation e ad una possibile guerra con il regime degli ayatollah.

Sondaggi politici elettorali TP 16 gennaio 2026, situazione Iran e ruolo dell’Occidente

L’accordo tra UE e Mercosur convince gli italiani

Prima delle intenzioni di voto e della fiducia in Giorgia Meloni, parliamo degli accordi commerciali tra UE e Mercosur. L’asse tra Europa e America Latina si rinforza e abbiamo chiesto ai nostri lettori se siano d’accordi o meno con questa strategia.

Cominciamo col dire che sono in tantissimi a non esprimersi e non avere una opinione in merito: addirittura il 16,1%. Tra coloro che esprimono una opinione c’è, invece, un buon consenso a favore dell’accordo, seppur con delle riserve sulle modalità. Per il 27,5% si tratta di una opportunità ma “ci sarebbero dovuti essere più limiti all’import agricolo”. Il 21,9% crede che invece ” si sia aspettato fin troppo: in un momento di guerre commerciali, favorire la circolazione delle merci non può che far bene anche all’export italiano”.

Tra i contrari, il 13,2% avrebbe preferito accordi con altre economie occidentali e con standard di produzione simili ai nostri. Infine, il 21,3% è fermamente contrario in quanto “globalizzazione e concorrenza di Paesi emergenti ha già rovinato l’economia italiana ed europea”-

Sondaggi politici elettorali TP 16 gennaio 2026, accordo commerciale tra UE e Mercosur

Sondaggi elettorali TP, intenzioni di voto 16 gennaio 2026 e fiducia in Giorgia Meloni. M5S in ripresa

E chiudiamo con le intenzioni di voto e la fiducia nella premier. Rispetto all’ultimo nostro sondaggio esclusivo, si nota il buon recupero del M5S, che risale di tre decimi (12,3%). Scende, invece, il PD, al 21,9%, in flessione dello 0,2%. Stabile FdI al 30,4%, fermamente prima forza politica del Paese. Sempre appaiate Lega (8,5%) e Forza Italia (8,4%). Bene AVS, che risale al 6,6%, dato più alto da qualche mese a questa parte. Azione unico partito tra quelli minori a superare la soglia di sbarramento (3%).

sondaggi elettorali tp 16 gennaio 2026

Infine, la fiducia in Giorgia Meloni rimane al di sotto del 40%, con il dato aggregato (molta+abbastanza fiducia) che si ferma al 39,5%).

Nota metodologica: sondaggio realizzato con metodo CAWI, 2.800 interviste raccolte tra il 13 e 15 gennaio 2026.