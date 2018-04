Pagelle Serie A, Spal-Roma 0-3: Schick si sblocca

La Roma vince e convince a Ferrara. E’ questa la sintesi più efficace della prestazione giallorossa, che fa ben sperare in vista dell’impegno europeo contro il Liverpool martedì. Ma quella è un’altra storia. La storia di un evento atteso da troppo tempo e che ora si potrebbe realizzarsi, facendo sognare l’intero popolo romanista.

Pagelle Serie A, Spal-Roma I voti dei padroni di casa: atteggiamento rinunciatario, non da Spal

Alex MERET 7 – Superlativo su Pellegrini, bravissimo su El Shaarawy. Tiene in piedi la Spal anche nella ripresa, Senza di lui il passivo sarebbe stato più pesante. (Dal 79’ GOMIS SV)

Thiago CIONEK 5 – Distratto. Dal suo lato El Shaarawy sfonda di continuo.

Francesco VICARI 4,5 – Subito ammonito, sbaglia un paio di volte in impostazione, poi firma l’autorete del vantaggio giallorosso per anticipare Strootman ed esce infortunato. Pomeriggio da incubo. (Dal 38 ‘ GRASSI 5 – Entra, ma non è al meglio e si vede.)

FELIPE 5 – Male. In ritardo troppe volte. Soffre i movimenti di Schick, che lo irride più volte.

Manuel LAZZARI 5,5 – Partita abbastanza scialba. Scatta, ci prova, si impegna, senza però trovare una giocata degna della sua buona stagione.

Jasmin KURTIC 4,5 – Un fantasma. Sbaglia tutto il possibile nel primo tempo. Nella ripresa non si vede mai. Partitaccia.

EVERTON LUIZ 5 – Dinamico e volenteroso, ma anche troppo duro. Rischia un rosso dopo un quarto d’ora. Corre tanto, spesso a vuoto.

Pasquale SCHIATTARELLA 6 – Bravo nella gestione della palla, ma troppo nervoso. Non è al top fisicamente, ma dà tutto quello che ha. All’intervallo resta negli spogliatoi. Esce lui e la SPAL affonda. (Dal 46’ SIMIC 5 – Partecipa alla disfatta.)

Federico MATTIELLO 5 – Peres e Pellegrini dal suo lato creano occasioni su occasioni. Non ha il passo per tenerli.

Mirco ANTENUCCI 6 – Si sacrifica, torna, fa respirare la squadra. Si procurerebbe anche un penalty, ma Tagliavento sorvola. Uno degli ultimi a mollare.

Alberto PALOSCHI 5,5 – Tanta corsa, poca sostanza.Con un diagonale impegna Alisson: unico guizzo di una partita con poche chance.

Pagelle Serie A, Spal-Roma: i voti dei giallorossi. Nessuno delude pensando a Liverpool

ALISSON 6,5 – Bravo su Paloschi e Antenucci. Sempre attento.

Bruno PERES 6,5 – Buona spinta a destra. Si intende bene con Pellegrini. Bravo persino in chiusura.

Kostas MANOLAS 7 – Sempre puntuale, in bello stile e con energia.

Federico FAZIO 6,5 – Rischia tantissimo in avvio su Antenucci. Scampato il pericolo, torna a dominare, soprattutto sul gioco aereo, dove non è inferiore a nessuno in Europa.

Jonathan SILVA 6 – Esordio con la Roma. Se la cava. Tiene la posizione, appoggia l’azione.

Lorenzo PELLEGRINI 7 – Primo tempo di livello. Protagonista nell’azione del gol, impegna Meret e si inserisce con continuità. Nella ripresa sforna l’assist per Schick. Ottima prova. (Dal 77’ GERSON SV)

Maxime GONALONS 6,5 – Regia ordinata, precisa, pulita. Una delle migliori prove in giallorosso.

Kevin STROOTMAN 6,5 – Vicari fa autogol per anticipare una sua incursione. Prestazione positiva, soprattutto dal punto di vista fisico. (Dal 67’ UNDER 6 – Qualche dribbling dei suoi. Poco più di 20 minuti, utili per mantenersi in forma)

Radja NAINGGOLAN 7,5 – Molto bene nel primo tempo. Manda al tiro prima Pellegrini, poi El Shaarawy e prova lui stesso, senza la giusta fortuna. Nella ripresa firma il raddoppio. (Dal 74’ PEROTTI SV)

Stephan EL SHAARAWY 6,5 – Meret gli nega due gol. Gioca una buona partita, nella quale centra anche un palo.

Patrik SCHICK 7 – Nella prima parte di gara gioca per la squadra, senza mai cercare la porta. Sopraffino un assist per El Shaarawy. Nella ripresa segna di testa il suo primo gol in giallorosso. Segnali molto buoni.

SEGUI IL TERMOMETRO SPORTIVO ANCHE SU FACEBOOK, TWITTER E TELEGRAM

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK, TWITTER, E SUL SITO

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM