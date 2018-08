Zucchero – Wanted tutta un’altra storia: scaletta e cantanti del concerto

Questa sera, in una delle più calde serate d’agosto, andrà in onda su Canale 5 il concerto di Zucchero dal titolo Wanted – Tutta un’altra storia.

L’esibizione canora rientra nel Black Cat World Tour, tournée mondiale che ha visto il cantante italiano impegnato per l’intero 2017. Il concerto è stato girato dal vivo all’Arena di Verona ed è stato trasmesso dalla rete ammiraglia Mediaset il 14 novembre scorso.

Con Wanted – Tutta un’altra storia, Zucchero ha messo in scena i suoi brani migliori, tra canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana sui generis e brani tratti dal suo ultimo disco.

Una serata questa, dunque, all’insegna del blues, del soul e del rock, in compagnia di Zucchero e della sua band.

Zucchero – Wanted tutta un’altra storia: curiosità sul concerto



Ben cinque continenti, quattordici Paesi e 137 show musicali hanno visto protagonista il grande Zucchero in una delle sue turnèe più entusiasmanti.

I telespettatori, questa sera, avranno dunque l’onore di rivivere i momenti più significativi del Black Cat World Tour, nell’affascinante atmosfera dell’Arena di Verona. Luogo, come ha dichiarato egli stesso, molto caro al cantante molisano.

Juventus TV è nata. Ecco la nuova piattaforma on demand dei bianconeri

Zucchero – Wanted tutta un’altra storia: scaletta del concerto



Tra i brani con cui Zucchero si è esibito lo scorso novembre dall’Arena di Verona, ricordiamo l’elettrizzante Partigiano reggiano, che aprirà il cocnerto. A seguire 13 buone ragioni e Ci si arrende.

Direttamente dal nuovo album avremo La tortura della luna, Turn the world down e Ti voglio sposare.

Non potevano di certo mancare le hit del passato, molto care a ben tre generazioni di fan, come ad esempio, Diamante, X colpa di chi?; poi ancora Diavolo in me, Occhi e, nel finale, la suggestiva Wonderful Life.

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

ISCRIVITI AL NOSTRO FORUM CLICCANDO SU QUESTO LINK