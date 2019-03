Ora o mai più 2019: cast, cantanti e anticipazioni. Streaming, tv e replica Anticipazioni, cantanti e cast Ora o mai più 2019

Dopo il successo della precedente stagione, c’è grande attesa per la seconda edizione di Ora o mai più. Il talent show, ideato da Carlo Conti, sarà condotto anche quest’anno da Amadeus ed andrà in onda su Rai 1. Il format dedicato alla musica italiana avrà come protagonisti otto cantanti famosi in passato. Gli artisti oramai distanti dal successo, proveranno a rimettersi in gioco con l’aiuto di grandi maestri.

La giuria di esperti fornirà il sostegno necessario agli sfidanti e allo stesso tempo giudicherà le singole performance con un voto tecnico che si sommerà a quello dato da una percentuale del pubblico. Da tempo oramai trapelano indiscrezioni sui concorrenti e i coach di questa nuova edizione del programma. Ma quali saranno i cantanti di Ora o mai più 2?

Ora o mai più: quando inizia, cantanti, cast ed anticipazioni

L’attesa è quasi finita. Infatti Amadeus tornerà con Ora o mai più a partire da metà gennaio 2019.

Aggiornamento 16 gennaio 2019:

Coach: Donatella Rettore, Ornella Vanoni, Toto Cutugno e i Ricchi e Poveri

Cantanti: Barbara Cola, Paolo Vallesi, Davide De Marinis, Donatella Milani, Annalisa Minetti, Jessica Morlacchi, Silvia Salemi e Michele Pecora.

I rumors prima dell’ufficialità

Dopo il grande successo a Tale e quale show, sembra certa la partecipazione di Annalisa Minetti. L’eccezionale cantante prenderà il posto di Anonimo italiano, nome d’arte di Roberto Scozzi. Le motivazioni alla base di questa sostituzione non sono ancora note, ma molto probabilmente durante la trasmissione verranno svelate. Annalisa sarà una sfidante dura da superare, infatti già ha sbalordito tutti a Tale e quale show con le sue incredibili esibizioni.

Altri nomi sono stati fatti sui possibili nuovi concorrenti tra cui quello di Carla Quadraccia, nota al pubblico come Carlotta che negli anni passati ha raggiunto il successo con il singolo Frena. Inoltre sembra probabile la partecipazione di Aleandro Baldi (vincitore nel ‘92 di Sanremo Giovani con Non amarmi), Donatella Milani, Michele Pecora e Silvia Salemi. Tuttavia ci sono altri artisti la cui partecipazione sembra plausibile.

I concorrenti confermati di Ora o mai più

Pochi dubbi ci sono sulla partecipazione di alcuni personaggi al programma. Per la seconda stagione di Ora o mai più sembra molto probabile la presenza di Jessica Morlacchi ex componente dei Gazosa, Barbara Cola, Davide De Marinis e Paolo Vallesi.

La partecipazione di Pago al programma pare sempre più lontana anche se non si hanno ancora notizie certe. Per quanto riguarda i coach che aiuteranno i concorrenti, probabilmente saranno quelli della stagione precedente.

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM