Prezzo sigarette, sigari e tabacco, tariffe a febbraio 2019

Gli italiani, nonostante un certo calo nella percentuale di fumatori, rimangono piuttosto attaccati alla sigaretta ripetto per esempio alle popolazioni anglosassone e nordiche. Soprattutto gli adolescenti e in particolare le adolescenti che sono tra quelle che fumano di più a parità di età.

La proporzione di reddito che va nelle tasche del monopolio statale rimane quindi ragguardevole.

Ma quali sono le sigarette, i sigari, i vari tabacchi da fumo più costosi e i più economici? L’agenzia delle dogane elenca le centinaia di marche e variazioni presenti sul mercato. Le più costose appaiono le Marlboro Blue, Fuse e buona parte di quelle Gold, che costano 285 euro al kg, o, meglio, 5,70 euro alla confezione.

Questo appare essere il prezzo massimo sul mercato, applicato anche per le sigarette Vogue Classique, nonché le American Spirit, le Kent, le Muratti, le Multifilter Philip Morris nonché le Philip Morris Classic.

La più economica in assoluto è Futura Rossa, a 200 euro al kg, ovvero 4 euro.

E per quanto riguarda i sigari e gli altri tabacchi?

Prezzo sigarette, sigari e tabacco, cosa costa di più

Tra i sigari le ocillazioni di prezzo sono maggiori, e certamente sono un prodotto per chi ha più possibilità economiche. C’è anche molta più scelta.

I più cari sono di gran lunga i Cohiba Majestuosos, ben 34 mila euro al kg, e 3.400 euro a confezione, che è di 20 sigari, e i Romeo y Julieta Churchills, la cui confezione da 100 sigari costa ben 50 mila euro.

Tra i tabacchi da mettere per esempio nella pipa invece con GL Please si può arrivare a pagare 700 euro al kg, e 35 euro a confezione.

Si risparmia invece con i trinciati per sigarette, il cui prezzo oscilla intorno ai 200 euro per sigarette. Arrivando anche a un minimo di 186,67 euro al kg per esempio con Philip Morris Volume Tobacco

