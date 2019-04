Ricette pasquali siciliane, napoletane e abruzzesi: le più veloci da fare

Il sacro e il profano sono i due elementi che più caratterizzano le festività religiose. Da nord a sud, ogni regione possiede uno o più piatti tipici che, come ricorrenza, si servono nel giorno di Pasqua, accanto al ben più noto uovo di cioccolato.

Napoli, ma più in generale la Campania, è famosa per la sua tipica Pastiera, la quale esiste in più varianti. C’è chi la preferisce di grano, chi di riso; chi la adora con i canditi, chi crede che sia più buona senza. In qualunque modo la si prepari, alta o bassa, croccante o morbida, la cosa importante è che questo dolce tipico non manchi mai, il giorno di Pasqua, sulle tavole dei napoletani.

Ricette pasquali napoletane, “Casatiello” in versione dolce e rustica

Non solo dolci, ma anche torte rustiche arricchiscono il prelibato banchetto che va a svelarsi, pian piano ai nostri occhi. In Campania, la padrona di casa è solita preparare per i propri ospiti il cosiddetto Casatiello. Che sia rustico o dolce, il Casatiello è un’altra delle tante ricette pasquali di cui un napoletano non riesce a fare a meno.

La variante rustica si prepara come un pane ben lievitato, cotto al forno e farcito con grandi quantità di insaccati. La decorazione finale è caratterizzata dalle uova soda.

Il Casatiello dolce, al contrario, è molto più simile ad un pan brioche e la sua particolarità sta nella glassa di zucchero, che lo avvolge quasi interamente. Stesso nome, dunque, ma ingredienti diversi.

Ricette Pasquali siciliane, la “Cuddura” si contrappone alla classica Colomba

La Sicilia, dal canto suo, può vantare l’esistenza di un particolare tipo di Casatiello, chiamato Cuddura cull’ova. Un meraviglioso e gustoso impasto, ricoperto da glassa e uova sode. Potremmo dire, quindi, un misto tra le due varianti del corrispettivo campano.

Infine, come dimenticare, il tipico dolce lombardo diffusosi lungo tutta la penisola. Stiamo parlando della Colomba Pasquale, nota anche come Colomba Milanese. Essa è un soffice dolce a base di farina, zucchero e uova, generalmente decorato con glassa, mandorle, canditi e gocce di cioccolato.

Una tavola imbandita e la classica riunione di famiglia sono imprescindibili, si sa, se si ha voglia di trascorrere una giornata davvero speciale.

