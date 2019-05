Antonio Decaro: chi è, carriera politica e biografia del parlamentare

. Decaro viene rieletto sindaco a Bari.

Lunedì 27 maggio a Bari lo spoglio delle schede elettorali per le elezioni comunali non era ancora terminato, ma il vantaggio accumulato dal candidato del PD decretava già la sua vittoria schiacciante con più del 65% dei voti. Il M5S, con la sua candidata Elisabetta Pani, si ferma all’8,53%, mentre il centrodestra con Pasquale Di Rella si ferma al 24,22%. Per le elezioni europee il M5S raggiunge il 27,66%, il PD il 20,40 e la Lega il 21,84.

Chi è Antonio Decaro

Antonio Decaro nasce a Bari il 17 luglio del 1970, si laurea in ingegneria civile e fino all’età di 29 anni lavora presso il Politecnico di Bari. Nel 2000 inizia la sua collaborazione con l’Anas, come direttore del centro manutenzione della Provincia di Bari e direttore regionale dell’Ufficio progetti. Nel 2004 riceve dal sindaco di Bari Michele Emiliano l’incarico di assessore alla mobilità e al traffico del comune e quattro anni dopo vince il premio della Legambiente “Ambientalista dell’anno 2008”. Nel 2010 arriva alla regione dove diviene capogruppo del PD fino ad aprile 2013.

La carriera

Durante il mandato in Regione promuove diverse proposte di legge orientate alla trasparenza amministrativa e sulla semplificazione della PA attraverso l’introduzione di Information & Communications Technology. La sua candidatura come parlamentare arriva nel 2013, dopo le primarie del PD che lo vedono eletto al primo posto nella componente maschile. Infatti il 15 marzo viene eletto Deputato della Repubblica italiana, entra nell’intergruppo parlamentare per la mobilità nuova/mobilità ciclistica. La candidatura a Sindaco invece arriva l’anno seguente e dopo il ballottaggio, l’8 giugno, viene eletto sindaco di Bari.

Lo stesso anno viene nominato componente ANCI all’interno della conferenza Stato-Città Autonomie Locali. Nel 2015 viene nomina nato vice Presidente ANCI Nazionale con delega “Mezzogiorno e Politiche per la Coesione Territoriale” e componente dell’organo consultivo dell’UE che dà voce agli enti regionali e locali. Nel 2018 viene eletto Presidente dell’ANCI e diventa Consigliere di Amministrazione della Cassa Depositi e Prestiti.

