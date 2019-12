Condividi su

Lione-Lille: formazioni, quote e pronostico della partita

Turno infrasettimanale per la Ligue 1 2019/2020. Martedì 3 dicembre, alle ore 21:05, si gioca Lione-Lille, sfida valida per la 16^ giornata del massimo campionato francese di calcio. L’incontro si disputerà al Parc Olympique Lyonnais di Lione e sarà arbitrato dal signor Buquet, coadiuvato dagli assistenti Debart e Pacelli.

Quote e pronostico

Non è semplice esprimere un pronostico in vista di Lione-Lille. Le due squadre occupano rispettivamente la settima e l’ottava posizione in classifica, ed entrambe hanno finora messo da parte un bottino di 22 punti. Se il Lille è stato più regolare, il Lione è invece partito forte per poi spegnersi, fino all’esonero dell’allenatore Sylvinho, sostituito da Rudi Garcia. Con l’ex Roma in panchina il Lione è tornato a buoni livelli. La sfida appare dunque estremamente equilibrata. Le quote dei bookmakers esprimono una preferenza per il Lione, squadra che gioca in casa. La vittoria interna è infatti quotata a 2,00. Sale fino al doppio la quota riguardante il successo degli ospiti, oscillante tra 3,70 e 4,00, mentre il pareggio si attesta intorno a 3,50.

Lione-Lille: probabili formazioni

Nel Lione è in dubbio la presenza di Depay, giocatore più talentuoso del club. Le alternative comunque non mancano, e così dovrebbe essere ancora schierato il tridente con Cornet, Dembélé e Terrier. Sulle fasce agiranno Marçal, al rientro dalla squalifica, e Rafael. Dubbi anche a centrocampo con Aouar e Thiago Mendes che non sono al meglio. Gli ospiti giungono al match Lione-Lille praticamente al completo. L’unico indisponibile è il lungodegente Timothy Weah, figlio del grande George. Il tecnico Christophe Galtier si affiderà al talento dei giovani Osimhen (fin qui 8 reti) e Ikoné, mentre la solidità difensiva sarà garantita dall’esperienza di Fonte.

Di seguito le probabili formazioni di Lione-Lille:

Lione (4-3-3): Lopes; Rafael, Marcelo, Denayer, Marçal; Reine-Adelaide, Tousart, Caqueret; Cornet, Dembélé, Terrier.

Allenatore: Rudi Garcia.

Lille (4-2-3-1): Maignan; Pied, Fonte, Gabriel, Reinildo; Xeka, Renato Sanches; Yazici, Ikoné, Bamba; Osimhen.

Allenatore: Christophe Galtier.

