Dove vedere Torino-Fiorentina in diretta streaming o in TV

Tra le partite della 15^ giornata di Serie A in programma domenica 8 dicembre figura Torino-Fiorentina. L’incontro si giocherà allo Stadio Olimpico – Grande Torino e avrà inizio alle ore 15:00. L’arbitro designato per la sfida è il signor Giacomelli, assistito da Cecconi e Valeriani, mentre al VAR ci sarà La Penna.

Dove vedere Torino-Fiorentina

Il match sarà visibile in diretta ed esclusiva in tv su Sky Sport Serie A. La partita sarà trasmessa anche in streaming su Now TV e Sky Go.

Lo stato di forma delle due squadre

Dopo un momento difficile, condito dalle voci di un possibile esonero del tecnico Walter Mazzarri, il Torino ha rialzato la cresta. Nelle ultime tre giornate sono arrivate due vittorie importanti che hanno portato serenità all’ambiente e hanno permesso ai granata di attestarsi al decimo posto della classifica di Serie A con 17 punti. In vista di Torino-Fiorentina non ci sarà però il bomber Belotti, indisponibile per infortunio. Il gallo dovrebbe rientrare nel prossimo turno, intanto contro la Viola il reparto offensivo dovrebbe essere formato da Berenguer e Verdi.

Di contro la Fiorentina non sta invece vivendo un momento felice. I toscani, tredicesimi con 16 punti, vengono da tre sconfitte consecutive e le ultime prestazioni non sono state esaltanti. Anche il calendario non aiuta: oltre all’ostico Torino, prima di Natale i viola dovranno infatti affrontare anche Inter e Roma. Ad una situazione già complicata, si è aggiunto anche l’infortunio patito da Ribery durante la sfida contro il Lecce. Per il francese un problema alla caviglia che è apparso meno serio di quanto si era ipotizzato a caldo, ma che comunque lo terrà lontano dai campi di gioco per alcune settimane. Anche Chiesa non è al top e la sua presenza in Torino-Fiorentina non è ancora certa.

