Il Cavaliere Oscuro – Il Ritorno: trama, cast e anticipazioni stasera in tv

Oggi 6 dicembre 2019 alle 21.20 su Italia 1 andrà in onda Il Cavaliere Oscuro- Il Ritorno. La pellicola del 2012 è stata diretta da Christopher Nolan, celebre regista britannico noto per aver firmato opere come Following, Memento, Insomnia, The Prestige, Inception, Interstellar e Dunkirk.

Il lungometraggio ad alta tensione, distribuito da Warner Bros, ha potuto contare sulle musiche di Hans Zimmer, ha ottenuto una candidatura a BAFTA e quattro a Critics Choice Award. Il film rappresenta il capitolo conclusivo di una trilogia iniziata nel 2005 con Batman Begins. Ma qual è la sinossi de Il Cavaliere Oscuro?

Il Cavaliere Oscuro – Il Ritorno: trama e anticipazioni stasera in tv

Oramai sono trascorsi ben otto anni da quando Batman è scomparso nel nulla trasformandosi in questo modo da stimato eroe a fuggiasco. Il Cavaliere Oscuro, pur essendo innocente, ha lasciato ricadere su di sé la responsabilità della morte del procuratore distrettuale Harvey Dent in nome di un bene superiore. Effettivamente per un certo periodo questa grande bugia sembra dare i suoi frutti e a Gotham City il tasso di criminalità è sceso e si respira un’aria diversa.

Proprio quando tutto sembra tranquillo, una nuova e inquietante minaccia rischia di spazzare via i progressi fatti fino a quel momento. Giunge infatti in città Bane, spietato terrorista che semina violenza, panico e terrore ovunque. Il coraggioso Cavaliere Oscuro dovrà intervenire ancora una volta per salvare la sua Gotham da un destino nefasto.

Il cast del film

In Il Cavaliere Oscuro Christian Bale interpreta Bruce Wayne / Batman mentre Michael Caine è Alfred Pennyworth. Gary Oldman veste i panni di James Gordon e Anne Hathaway quelli di Selina Kyle / Catwoman.

Hanno partecipato al film anche Tom Hardy nel ruolo di Bane, Marion Cotillard in quello di Miranda Tate / Talia al Ghul e Joseph Gordon-Levitt che è Robin John Blake. Infine Morgan Freeman recita la parte di Lucius Fox, Ben Mendelsohn quella di John Daggett e Matthew Modine è Peter Foley.

