Dacia Sandero 2020: prezzo, uscita e versioni. Ecco i modelli

La Sandero del 2020 potrebbe essere una ibrida acquistabile ad un prezzo molto conveniente. Sono queste le prime informazioni che circolano e che riguardano il nuovo modello della casa automobilistica Dacia. La Duster e la Sandero costituiscono senz’altro le migliori scelte del marchio economico Renault. Andiamo ora a scoprire tutti i dettagli.

Dacia Sandero 2020: una macchina di sostanza

Sono due le linee guida che la Dacia ha seguito nello sviluppo del modello 2020 della Sandero: economicità e dotazione di livello. La piattaforma sulla quale poggia l’autovettura è la versione Low Cost della CMF-B. I propulsori che animeranno la vettura saranno il tre cilindri 1.0 da 75 CV e 95 nm, la versione 1.0 100 CV e 160 nm (anche turbo GPL) e infine il dCi 1.5 diesel da 85 CV e 220 nm. Ancora non si è a conoscenza di un eventuale taglio di motore più potente, in queste settimane si è parlato di un quarto propulsore da 115 CV e 260 nm. Per il sistema ibrido si avrà invece un motore a benzina da 1.6 litri aspirato, la cui potenza arriverà fino a 128 CV. La tecnologia di cui si doterà l’automobile sarà probabilmente la E-Tech di Renault. Sono sconosciuti al momento i dettagli sull’autonomia del veicolo in modalità elettrica.

La prima ibrida ad un costo minore di 10.000 euro?

La Sandero ha fatto un enorme passo avanti nell’impiego delle tecnologie per la sicurezza attiva, in vista delle norme europee che diverranno obbligatorie nel 2022. Anche il restyling è una componente importante del veicolo, dato che permette un effettivo salto di qualità e l’impiego di nuovi accessori come: la griglia maggiorata, le luci diurne LED e le feritoie che simulano le griglie di aerazione. L’auto potrebbe debuttare al Salone di Parigi, il suo arrivo è previsto per l’autunno 2020 e potrebbe giungere in territorio nazionale verso l’inizio del 2021. I rumors, ancora non confermati, parlano di un prezzo di lancio di 9.000,00 euro. Qualora questa ipotesi dovesse essere confermata, ci troveremmo difronte alla prima ibrida con un costo minore di 10.000,00 euro.

