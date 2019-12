Condividi su

In Arte – Gianna: ospiti e anticipazioni di stasera 28 dicembre 2019

Questa sera, 28 dicembre 2019, andrà in onda su Rai 3 dalle 21:20 In Arte, il programma televisivo del conduttore attore e regista teatrale Pino Strabioli. Due le serate previste per la trasmissione dedicata alle grandi donne che hanno fatto e continuano a fare la storia musicale, artistica e culturale dell’Italia. Le protagoniste dello spettacolo tv sono le famosissime Gianna Nannini e Ornella Vanoni.

In Arte: Gianna Nannini è la protagonista di questa prima serata

La puntata di In Arte si dividerà in due momenti. Nella prima parte di essa verrà ripercorsa la vita privata e la carriera artistica della cantautrice Gianna Nannini. È stato lo stesso conduttore, Pino Strabioli, ad aver incontrato la grande cantautrice in Spagna, ricavandone un’intervista particolarmente intima in cui la cantante ha parlato della sua infanzia, i rapporti con la famiglia, la vita sentimentale, la figlia e i dolori che hanno segnato la sua vita. Un’occasione per conoscere a fondo uno tra i volti femminili della musica più conosciuti e apprezzati nel nostro Paese.

Nella seconda parte della trasmissione, invece, vi sarà un alternarsi di filmati, molti dei quali provenienti dal vastissimo repertorio Rai, videoclip delle più famose canzoni della Nannini e un’intera parte dedicata alle interviste fatte a colleghi che hanno manifestato forte stima nei confronti della cantautrice italiana, alcuni dei quali: il musicista e cantautore Riccardo Cocciante, la cantante proveniente dal talent Amici Emma, il trombettista italiano Paolo Fresu e la cantautrice catanese Carmen Consoli.

Gianna Nannini: una carriera in continua ascesa

Nata il 14 giugno 1956 a Siena, studia pianoforte al Conservatorio Luigi Boccherini di Lucca. Nel 1975 si trasferisce a Milano dove comincia a studiare composizione con Bruno Bettinelli e in quegli anni impara anche, da autodidatta, a suonare la chitarra. A soli 20 anni ha già pubblicato il suo primo album, Gianna Nannini; da qui inizia la sua carriera in continua ascesa. Il primo grande successo è indiscutibilmente America, del 1979, estratto dall’album California, ma la notorietà arriva nel 1984 con il suo sesto disco, Puzzle, grazie al quale ha il via un tour europeo che riscuote un esito positivo. Ad oggi la cantante ha registrato ben 21 album, in studio e 3 album incisi dal vivo. La discografia della Nannini conta anche diversi singoli e ben 6 raccolte pubblicate ogni 10 anni.

