Indiana Jones E Il Tempio Maledetto: trama, cast e anticipazioni del film

Secondo capitolo della tetralogia che vede protagonista l’archeologo interpretato da Harrison Ford, Indiana Jones E Il Tempio Maledetto è un film del 1984, diretto, come tutti quelli della serie, da Steven Spielberg. Andrà in onda il 3 Gennaio 2020 alle 21.40 su Italia1.

La trama del film di Steven Spielberg

Il film si svolge nel 1935, un anno prima quindi rispetto a I Predatori Dell’Arca Perduta. A Shanghai, Indiana Jones è alla ricerca di un reperto e per recuperarlo incontra Lao Che, boss locale. Dopo essere stato da lui avvelenato, l’archeologo riesce a fuggire, ma il velivolo che lo trasporta, lo abbandona insieme alla cantante Willie Scott e a Shorty, sugli imponenti rilievi tra India e Tibet.

Si ritrovano così in un villaggio poverissimo, i cui abitanti hanno subito il furto di una pietra sacra ad opera dei perfidi Thugs, che l’hanno portata nel Palazzo di Pankot. Giunto in quel luogo, dopo aver subito un’aggressione, Indy è testimone di un sacrificio rituale offerto alla Dea Kali nel Tempio del Male, posto sottoterra. Riesce nonostante tutto a impossessarsi del maltolto, ma si accorge ben presto che gli adepti usano alcuni bambini, la cui misteriosa scomparsa era un altro motivo di apprensione al villaggio, come schiavi per l’estrazione di altre pietre ritenute sacre.

I Thugs si accorgono di lui e lo riducono in prigionia, inseme ai suoi compagni d’avventura. I malvagi adepti del male gli fanno bere il sangue di Kali e Indiana Jones, contro la propria volontà, si accinge a praticare un sacrificio proprio su Willie. Riuscirà a tornare in sé, sconfiggere i Thugs, riconsegnare le pietre e ridare la libertà ai piccoli prigionieri?

Il trailer di Indiana Jones E Il Tempio Maledetto

Indiana Jones E Il Tempio Maledetto: curiosità

Le riprese di Indiana Jones E Il Tempio Maledetto fecero da sfondo alla nascita della love story tra Steven Spielberg e Kate Capshaw. Una cosa seria, visto che dura ancora adesso. La coppia si è sposata nel 1991, ha avuto tre figli e ne ha adottati altri due.

A proposito di Capshaw: per esigenze sceniche doveva essere nascosta sotto oltre 2000 insetti. Per ottenere il massimo realismo, non furono usati effetti speciali: la cosa terrorizzava l’attrice, al punto che per riuscire a girare la scena dovette assumere dei tranquillanti.

Ancora, sempre Kate Capshaw aveva una bassissima considerazione per Willie Scott, definita “una bionda scema che urla”. Di nuovo, un’altra curiosità sull’interprete di Wilie Scott: Spielberg si trovò costretto ad eliminare una scena nella quale la ragazza avrebbe dovuto portare in spalla un pitone: l’attrice aveva continui attacchi di panico.

D.R. Nanayakkara, che in Indiana Jones E Il Tempio Maledetto interpreta lo stregone del villaggio, non aveva conoscenza alcuna dell’inglese. Le pause piene di pathos che contraddistinguono la sua recitazione nel film, sono semplicemente dovute al fatto che attendeva le indicazioni di Steven Spielberg su cosa dire. In effetti non aveva la più pallida idea del significato delle parole.

Nonostante la professionalità di attori e maestranze, nel film fu lasciato spazio all’improvvisazione: durante la partita a carte, la scena nella quale Indy è accusato da Shorty di essere sleale non era prevista dal copione.

Inizialmente, il secondo capitolo delle avventure di Indiana Jones non avrebbe dovuto svolgersi nel 1935. Fu George Lucas, produttore del film, a consigliarlo, perché desiderava cattivi diversi dai “soliti” nazisti de I Predatori Dell’Arca Perduta.

Personaggi e interpreti del film

Secondo round per Harrison Ford, che torna a interpretare Indiana Jones tre anni dopo il successo del primo film. Kate Capshaw è la co-protagonista della pellicola e interpreta Wilhelmina “Willie” Scott. Short “Shorty” Round è interpretato da Jonathan Ke Quan. Nel 1984 la sua carriera era in ascesa, essendo uno dei bambini più richiesti dello show business. Ad Amrish Puri fu assegnata la parte del villain Mola Ram, leader dei Thugs. Roshan Seth ricopre il ruolo di Chattar Lal, Primo Ministro di Pankot nonché membro segreto dei Thugs.

