City of Crime: trama, cast e anticipazioni del film. Quando esce

Siete in cerca di un thriller avvincente? Allora City of Crime potrebbe fare al caso vostro. La pellicola, in programmazione nelle sale cinematografiche dal 9 gennaio 2020, è stata diretta da Brian Kirk, regista irlandese noto al grande pubblico per opere come The Riches, I Tudors, Luther, My Boy Jack, Dexter, Luther e Il Trono di Spade.

Il lungometraggio poliziesco, prodotto da AGBO, Huayi Brothers e sceneggiato da Matthew Michael Carnahan con Adam Mervis, ha potuto contare sulle musiche di Alex Belcher e Henry Jackman, la fotografia di Paul Cameron mentre il montaggio è stato affidato a Tim Murrell. Inoltre il film al botteghino negli USA ha incassato 27,2 milioni di dollari nelle prime quattro settimane di proiezione. Ma vediamo insieme la sinossi di City of Crime!

Come già detto in apertura di articolo, City of Crime approderà sul grande schermo giovedì 9 gennaio 2020. Il lungometraggio segue le vicende di Andre Davis, detective delle forze dell’ordine di New York che ogni giorno rischia la vita per proteggere gli abitanti della città e assicurare alla giustizia i criminali. L’agente è sulle tracce di Michael Trujillo e Tay Jackson, due spietati malviventi che hanno assassinato otto poliziotti. La coppia di ladri infatti aveva progettato di rubare una grande quantità di cocaina e una volta saltato il piano a causa degli ufficiali giunti sul posto per arrestarli, i trafficanti di droga hanno aperto il fuoco e trucidato senza pietà i difensori della legge.

Disposto a qualsiasi sacrificio pur di catturare i colpevoli, il brillante Davis immediatamente si mette sulle loro tracce aiutato dalla partner Frankie Burns. Per bloccare qualsiasi via di fuga, vengono chiusi tutti i ponti della città ma solo fino alle cinque del mattino del giorno dopo, ora in cui verranno riaperti. Il protagonista di City of Crime avrà quindi solo una notte per trovare i killer e vendicare così la morte dei suoi colleghi. Riuscirà a portare a termine l’ardita impresa?

Il cast del film

In City of Crime Chadwick Boseman interpreta Andre Davis mentre Sienna Miller è Frankie Burns. Stephan James veste i panni di Michael Trujillo e Keith David quelli dell’agente Spencer.

Hanno partecipato al film anche Taylor Kitsch nel ruolo di Ray Jackson e J. K Simmons in quello del Capitano McKenna. Completano il cast Victoria Cartagena nella parte di Yolanda, Gary Carr in quella di Hawk e Alexander Siddig che è Adi.

