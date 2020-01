Condividi su

Diretta Brescia-Milan: streaming, tv, formazioni e risultato – LIVE

PREMERE F5 O AGGIORNARE LA PAGINA PER SEGUIRE LA DIRETTA IN TEMPO REALE

LEGGI LE NOTIZIE DEL TERMOMETRO SPORTIVO

29′ – Che rischio per Kjaer: fallo tattico in ripartenza, già ammonito. L’arbitro lo grazia.

25′ – Punizione calciata bene da Castillejo, Kjaer non arriva sul pallone per questione di centimetri.

21′ – AMMONITO SABELLI per intervento in ritardo su Bennacer.

19′ – Miracolo di Joronen a negare il gol ad Ibrahimovic in seguito a colpo di testa dall’interno dell’area dello svedese.

17′ – Illusione ottica del gol: Bennacer recupera palla al limite dell’area e calcia di sinistro colpendo l’esterno della rete.

14′ – Gran progressione di Leao che sfugge a Cistana sulla sinistra, buon cross in mezzo per Ibra che però non aggancia.

9′ – Cross innocuo di Sabelli dalla fascia destra, Donnarumma un po’ insicuro respinge coi pugni anziché bloccare.

4′ – Che giocata di Bennacer, doppio dribbling a centrocampo che spezza il ritmo del Brescia: poi sbaglia l’appoggio per Leao

2′ – Presunto tocco di braccio da parte di Bisoli in area: l’arbitro, con l’ausilio del var, non concede rigore.

ORE 20.47 INIZIA IL MATCH!

L’avvicinamento a Brescia-Milan

ORE 20.45 Tutto pronto per l’inizio del match

20.20 – Qualche sorpresa di formazione: nel Brescia out Donnarumma, Rebic parte dalla panchina tra i rossoneri.

20.10 – Buonasera lettori e benvenuti alla diretta testuale di Brescia-Milan!

Le formazioni ufficiali del match

BRESCIA – Joronen; Sabelli, Chancellor, Cistana, Mateju; Bisoli, Tonali, Dessena; Romulo; Ayé, Torregrossa.

MILAN – Donnarumma; Conti, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Castillejo, Kessié, Bennacer, Calhanoglu; Ibrahimovic, Leao.

Diretta Brescia-Milan: la preview del match

Il Brescia, con il ritorno di Corini in panchina in seguito alla breve e disastrosa parentesi targata Fabio Grosso, ha ritrovato la propria identità, nonostante abbia raccolto qualcosa in meno di quanto meritato, fatta eccezione per la brutta sconfitta di Genova contro la Sampdoria, di fatto l’unica sconfitta nelle ultime cinque partite di campionato disputate. Mancherà l’uomo migliore, Mario Balotelli, causa squalifica ma Alfredo Donnarumma cercherà di non farlo rimpiangere.

Il Milan ha iniziato l’anno come meglio non poteva fare: tre vittorie consecutive tra campionato e coppe, e l’arrivo di Ibrahimovic sembra aver sistemato (quasi) tutti i problemi che attanagliavano i rossoneri. Pioli ha trovato l’assetto tattico ideale per fare esprimere al meglio i propri giocatori e adesso vede l’Europa da vicino: quei dieci punti di distanza dal quarto posto, ad oggi, sembrano un ostacolo insormontabile, ma le squadre di Pioli ci hanno abituato negli ultimi anni ad incredibili rimonte, mai dire mai…

Le probabili formazioni di Brescia-Milan

Corini perde Balotelli per squalifica (due giornate): tandem d’attacco composto allora da Donnarumma e Torregrossa. A centrocampo ballottaggio serrato fra Dessena e Bjarnasson (nuovo arrivato).

Squadra che vince non si cambia: dopo la doppietta all’Udinese, Pioli regala la maglia da titolare a Rebic che giocherà sulla sinistra al posto di Calhanoglu. In attacco ancora Leao e non Piatek al fianco di Ibra.

BRESCIA (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Cistana, Chanchellor, Mateju; Bisoli, Tonali, Romulo; Bjarnason; Torregrossa, Donnarumma

MILAN (4-4-2): G. Donnarumma; Conti, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Castillejo, Kessié, Bennacer, Calhanoglu; Ibrahimovic, Leao.

Diretta Brescia-Milan: dove vedere Brescia-Milan in tv e streaming

Il match verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva su Sky Sport, canale Sky Sport Serie A. Gli abbonati potranno inoltre usufruire del servizio streaming tramite l’app di Sky Go e anche su Now TV.

SEGUI IL TERMOMETRO SPORTIVO ANCHE SU FACEBOOK, TWITTER E TELEGRAM

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM

Hai suggerimenti o correzioni da proporre? Scrivici a [email protected]