La risposta è nelle stelle: trama, cast e anticipazioni del film

Serata del mercoledì si apre all’insegna delle grandi emozioni con La risposta è nelle stelle. Il lungometraggio del 2015, in onda oggi 12 febbraio 2020 dalle 21:20 su Rai2, è stato diretto da George Tillman Jr, regista sceneggiatore e produttore cinematografico statunitense noto per aver lavorato dietro la macchina da presa in opere come Men of honor – l’onore degli uomini, Notorious B.I.G., Faster, The inevitable Defeat of Mister and Pete e Il coraggio della verità – the Hate U Give.

Il lungometraggio sentimentale, ispirato all’omonimo romanzo di Nicholas Sparks uscito nel 2013, è stato prodotto da Fox 2000 Pictures, Temple Hill Entertainment, diffuso da 20th Century Fox mentre la fotografia è stata affidata a David Tattersall. Inoltre al botteghino in Italia ha incassato 1,1 milioni di euro nelle prime tre settimane di programmazione. Vediamo insieme la sinossi di La risposta è nelle stelle!

La risposta è nelle stelle: trama e anticipazioni del film

La risposta è nelle stelle, finale è The Longest Ride, racconta le vicende di Sophia, brillante studentessa pronta ad entrare nel mondo dell’arte e iniziare una brillante carriera a New York. La donna conosce Luke, ex fuoriclasse di rodeo da poco ritornato alle competizioni. Pur essendo molto diversi tra di loro, i due immediatamente vengono travolti da un sentimento mai provato prima.

Tuttavia ben presto proprio gli stili di vita e le ambizioni dei protagonisti mettono in crisi il rapporto che sembra avere un futuro incerto. Il destino però vuole che Sophia e Luke incontrino l’anziano Ira che, attraverso il racconto della sua grande storia d’amore, aiuterà la coppia a capire quanto sono disposti davvero a lottare l’uno per l’altra.

Il cast del film

In La risposta è nelle stelle Britt Robertson interpreta Sophia Danko, Scott Eastwood è Luke Collins. Jack Huston veste i panni Ira Levinson, Oona Chaplin quelli di Ruth e Alan Alda è Ira Levinson anziano.

Hanno partecipato al film Melissa Benoist nel ruolo di Marcia, Lolita Davidovich quello di Linda Collins e Gloria Reuben è Adrienne Francis. Peter Jurasik recita la parte di Howard Sanders, Brett Edwards quella di Jared Midelton e Amy Parrish è Andrea McDonald. Infine Tracey Bonner è l’infermiera Wilson.

