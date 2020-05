ADM e AAMS: cosa sono le sigle presenti in alcuni casinò online

Condividi su

Tutti coloro che sono appassionati di scommesse e di gioco d’azzardo, sanno alla perfezione quanto la sicurezza rivesta un ruolo di primo piano nel mondo del gioco online. Proprio in virtù del boom che tante piattaforme hanno sperimentato nel corso degli ultimi anni, con un numero sempre maggiore di utenti e giocatori,

Tutti gli operatori che hanno intenzione di proporre un simile servizio sul territorio italiano, devono rispettare quanto previsto dalla disciplina normativa attualmente in vigore in merito al gioco a distanza. Quindi, ciascun operatore deve ottenere uno specifico certificato di licenza in corso di validità, che deve essere rilasciato da parte dell’Agenzia Dogane e Monopoli.

ADM o AAMS, il significato di queste sigle

Tanti utenti che hanno intenzione di aprire un conto di gioco si trovano spesso di fronte ad una sigla piuttosto ricorrente, ovvero AAMS. E, negli ultimi tempi, c’è un’altra sigla ancora che sta diventando sempre più diffusa, ovvero ADM. Cerchiamo di capire subito quali siano le differenze.

In realtà, AAMS era un acronimo che si riferiva all’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. In poche parole, si trattava di un vero e proprio organo facente parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze in Italia, che si occupava dell’organizzazione e del controllo del gioco pubblico, verificando non solo la produzione, ma anche la commercializzazione e le tasse sui tabacchi lavorati.

In seguito l’AAMS è stata incorporata all’interno dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli. Da qui il cambio di sigla da AAMS a ADM. L’Agenzia delle dogane e dei monopoli è una delle tre più importanti agenzie fiscali in Italia, che si occupano di dirimere tutto ciò che riguarda le attività di carattere tecnico e operativo che, un tempo, erano di competenze del Ministero delle Finanze.

Scelta dei casinò online e licenza ADM

Tutti gli operatori di casino online devono rispettare la normativa italiana in relazione al gioco d’azzardo online e, di conseguenza, riuscire ad assicurare a tutti gli utenti il massimo livello di sicurezza e di affidabilità possibile.

Quindi, adesso si deve parlare di licenza ADM e non più di licenza AAMS in riferimento alla certificazione che un determinato operatore di gioco online rispetto quanto previsto dalla normativa italiana in tema di gioco d’azzardo.

La licenza ADM, quindi, rappresenta il requisito più importante di ciascuna piattaforma che viene riconosciuta a livello legale. Ed ecco, quindi, che ogni utente che ha a cuore la sicurezza di ogni transazione che effettuerà sul proprio conto di gioco.

Uno dei migliori consigli da seguire proprio per essere sicuri di poter iniziare a giocare in modo protetto su una determinata piattaforma online è quello di trovare il numero di licenza. Ciascun operatore, secondo quanto previsto dalla legge, deve indicarlo direttamente sulla pagina principale, al fianco del logo ADM che rappresenta la certificazione. Spesso e volentieri viene collocato nel footer presente nella home page, magari insieme ai marchi che rappresentano i vari metodi di pagamento che vengono supportati all’interno di quello specifico portale.

